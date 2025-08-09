Kahta Belediyesi\'nden Sokak Hayvanlarına Yaz Önlemleri

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, aşırı sıcaklar nedeniyle barınaktaki köpekler için yaşam alanlarına fıskiyeler ve gölgelikler oluşturarak hayvanların sıcaktan etkilenmemesi için önlemler aldı.

Her gün fıskiye ve tentelerin gölgelerinde serinleyen köpekler, veteriner hekim eşliğinde günün belli saatlerinde ise beslememeleri sağlanıyor.

Kahta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 500 köpek kapasiteli 6 ayrı üniteden oluşarak bölgeye hizmet veriyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklara karşı su fıskiyeleri ve gölgelik oluşturması için yeşil tente takılarak sokak canlarının etkilenmemesi için önlemler alındı. Köylerden ve çevre ilçelerden toplanılan sokak hayvanları için oluşturulan yaşam alanı ve rehabilitasyon merkezinde ilk muayeneleri gerçekleştirilen canların tedavi ve aşıları yapıldıktan sonra kısırlaştırma programına dahil edilen canların cerrahi operasyonları sonrası çipleri ve kuduz aşıları yapılarak kulak küpeleri ile kayıt altına alınıyor. Yaşam alanlarındaki hayvanlar, günde iki defa beslemeleri yapılıp oluşturulan gölgelik ve su fıskiyeleri altında serin bir şekilde yaşamaları sağlanıyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Hayvan barınağımızı son zamanlarda epey geliştirdik. Biraz daha bölgeye hitap eden sokak hayvanları barınağı oldu. Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'mizde bulunan hayvanları serinletmek için çeşitli yöntemler uyguluyoruz. Çünkü kavurucu sıcaklar, insanlar kadar hayvanları da çok kötü yönde etkiliyor. Yaz aylarının bu kavurucu sıcağından hayvanların da etkilenmemesi için görevli arkadaşlarımız tarafından günün belirli saatlerinde köpekler fıskiyelerle serinletiliyor. Kediler ise klimalarla serinletiliyor" dedi. - ADIYAMAN