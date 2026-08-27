Kahta’da muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Kahta’da muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı

Kahta’da muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı
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Kahta Kaymakamı, milletvekili ve belediye başkanı, Öğretmenevi'nde muhtarlarla bir araya gelerek köy ve mahallelerdeki altyapı çalışmaları ile vatandaş taleplerini görüştü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Ak Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, il encümenleri ve beraberlerindeki heyet, Öğretmenevi'nde muhtarlarla bir araya geldi.

Toplantıda köylerde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları ile mahalle ve köylerde vatandaşların talep ve ihtiyaçları görüşüldü.

Muhtarlar, bölgelerinde yaşanan sorunları ve vatandaşların taleplerini heyete iletti. Kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve sorunların çözümü için yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca muhtarların sahadaki gözlem ve önerileri dinlenerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahta’da muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika

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