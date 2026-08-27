Kahta’da muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Ak Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, il encümenleri ve beraberlerindeki heyet, Öğretmenevi'nde muhtarlarla bir araya geldi.

Toplantıda köylerde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları ile mahalle ve köylerde vatandaşların talep ve ihtiyaçları görüşüldü.

Muhtarlar, bölgelerinde yaşanan sorunları ve vatandaşların taleplerini heyete iletti. Kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve sorunların çözümü için yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca muhtarların sahadaki gözlem ve önerileri dinlenerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.