Kahta'da sıcaklar arttı ilaçlama hızlandı - Son Dakika
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Kahta'da sıcaklar arttı ilaçlama hızlandı

08.06.2022 16:38
Kahta'da sıcaklar arttı ilaçlama hızlandı

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi ilaçlama ekipleri, sıcakların etkisini göstermesi ile artan sivrisinek ve çeşitli haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi ilaçlama ekipleri, sıcakların etkisini göstermesi ile artan sivrisinek ve çeşitli haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Kahta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, halk sağlığını korumak için, yoğun olarak gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları, ilçenin tüm mahallelerinde programlı olarak oluşturulan ayrı ayrı ekiplerle yapılmaya devam ediliyor.

Yapılan ilaçlama çalışmaları ile ilgili bilgi veren Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "İlçemiz genelinde periyodik olarak larva, sivrisinek, karasinek ve haşereye karşı etkin mücadelemiz devam etmektedir. Şuanda 3 araç ile her gece 6 kişi ilaçlama yapmakta olup, gündüz vardiyamız da 6 kişilik ekip ile durgun su alanları, dere yatakları, gübrelik alanlar, şehir içi mazgallar, pazar yerleri, dere yatakları, rögarlar, çöp konteynerleri, park ve bahçe alanlarında ilaçlama yapmaktayız. Kısa süre içerisinde daha iyi bir sonuç elde edeceğimize inanıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığına ve huzuruna önem veriyoruz. Oluşabilecek haşere sorunlarına karşı gerekli her türlü tedbirlerimizi aldık" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahta'da sıcaklar arttı ilaçlama hızlandı - Son Dakika

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