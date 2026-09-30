Kahtalı Mıçe'nin son klibi 'Kaderimi Yaz Kalbime' sevenlerine armağan edildi - Son Dakika
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Kahtalı Mıçe'nin son klibi 'Kaderimi Yaz Kalbime' sevenlerine armağan edildi

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Kahtalı Mıçe\'nin son klibi \'Kaderimi Yaz Kalbime\' sevenlerine armağan edildi
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15 Şubat 2025'te ölen Türk Halk Müziği Sanatçısı Mustafa Kahtalı (Kahtalı Mıçe) anısına 'Kaderimi Yaz Kalbime' son klibi çekildi. Kirvesi Celal Ulusu'nun vefa borcuyla hazırladığı klipte dostlarının ve Kahta esnafının görüşlerine yer verildi, sevenlerine armağan edildi.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde 15 Şubat 2025'te hayatını kaybeden Türk Halk Müziği Sanatçısı Mustafa Kahtalı (Kahtalı Mıçe) anısına 'Kaderimi Yaz Kalbime' adlı özel ve son klibi çekildi.

'Kahtalı Mıçe' olarak ünlenen Türk Halk Müziği Sanatçısı Mustafa Kahtalı (74), geçen yıl Antalya'da bağırsak kanseriyle mücadele ederken yaşamını yitirdi. Henüz 17 yaşındayken türkü söylemeye başlayan, 1986 yılında 'Gurbet Kuşu' albümüyle şöhreti yakalayan Mustafa Kahtalı, 57 yıllık sanat yaşamına 19 albüm sığdırdı.

Yıllarca yerel ve ulusal kanallarda yayın koordinatörlüğü ve klip yönetmenliği yapan ve aynı zamanda Mustafa Kahtalı'nın kirvesi olan Celal Ulusu tarafından, bir vefa borcu olarak Mustafa Kahtalı'nın anısına özel ve son klibi çekildi. 'Kaderimi Yaz Kalbime' adlı klipte Mustafa Kahtalı'nın isminin verilerek yaşatıldığı kurumlar, sanatçı dostlarının konuşmaları ve Kahta'daki esnafların düşüncelerine de ayrıca yer verilmiş.

Kirvesine son bir vefa borcunu yerine getirdiğini ifade eden Ulusu, "Çok kıymetli kirvem Mustafa Kahtalı anısına bir vefa borcu olarak bu klibi çektik. Bizler onu asla unutmayacağız. Türküleriyle sürekli gönüllerimizde yaşatacağız. Bu özel ve son klibi de hayranlarına ve sevenlerine armağan ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
Kültür SanatKahtalı MıçeMagazinSanatMüzikYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kahtalı Mıçe'nin son klibi 'Kaderimi Yaz Kalbime' sevenlerine armağan edildi - Son Dakika
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