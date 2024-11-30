Kahve Bahane ile Yaşlılara Ziyaret

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'Kahve Bahane' projesi ile vatandaşları ziyaret etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri, 'Kahve Bahane' projesi çerçevesinde yaşlı vatandaşlara ziyarette bulunarak kahve içti. Personeller ziyaretinde, kahve eşliğinde yaşlılarla sohbet etti. Yaşlı vatandaşlar ise ziyaretten memnun kaldığını ifade etti. - ESKİŞEHİR
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