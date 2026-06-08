Kahverengi Kokarca İstilası Fındıkta Tehdit

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) Saadet Partisi Ortahisar İlçe Başkanı Burak Turhan, Karadeniz genelinde fındık bahçelerine büyük zarar veren kahverengi kokarca istilasına dikkat çekmek amacıyla fındık bahçesinde basın açıklaması düzenledi. Temsili kokarca da Karadeniz'de çok mutlu olduklarını anlattı.

Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçim kaynaklarından biri olan fındıkta büyük hasara yol açan kahverengi kokarca böceğine karşı Saadet Partisi Ortahisar İlçe Başkanı Burak Turhan, sorunun çözülmemesine ve gerekli adımların atılmamasına dikkat çekmek amacıyla fındık bahçesinde bir açıklamada bulundu.

Saadet Partisi Ortahisar İlçe Başkanı Burak Turhan, Kokarca Festivali için şaşalı otelleri olmadıklarını ve doğal alanında yaptıklarını yaptıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Kıymetli Trabzonlular, ikinci Kokarca Festivali'ne hoş geldiniz. Birinci Kokarca Festivali'ni Meydan Parkı'nda hep beraber gerçekleştirmiştik. Bugün Kokarca Festivali'ni gerçekleştirmek için bizim otel lobilerimiz yok. Şaşalı, görselli, kamu kaynaklarımız yok. Bizler de bugün Kokarca Festivali'ni tam doğal alanında kendi mecrasında gerçekleştirmek için buluştuk. Şimdi sözü festivali gerçek sahibine bırakıyorum."

Temsili kokarca ise Karadeniz'de çok mutlu olduklarını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Ben Kahverenci Kokarca. Geçen yılda ifade ettiğimiz gibi Trabzon bizim için çok özel bir lokasyon. Bağları, bahçeleri, fındığı çok değerli, çok kıymetli bizim için. Özellikle devlet yetkililerimizin bizim için tedbir almaması nedeniyle çok rahatız, çok huzurlu, çok mutluyuz, çok hızlı şekilde çoğalıyoruz ve buranın fındığını tamamen tüketmek için azimle çalışıyoruz."