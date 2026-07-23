Kalaycı Aziz Bartık: Mesleğimi Yaşıyorum - Son Dakika
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Kalaycı Aziz Bartık: Mesleğimi Yaşıyorum

Kalaycı Aziz Bartık: Mesleğimi Yaşıyorum
23.07.2026 10:07
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İzmirli kalaycı Aziz Bartık, 70 derecede çalışarak unutulmaya yüz tutan mesleğini sürdürüyor.

Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri olan kalaycılık mesleğini İzmir'de sürdüren Aziz Bartık, zamana direniyor. Çırak yetişmeyen meslekte yaklaşık 70 derecelik sıcaklıkta ekmek parası kazanan usta, İzmir sıcağına çıktığında serinlediğini söylüyor.

İzmir'de bakır kapları kalaylayıp geçimlerini sağlayan kentin tek kalaycı ustası Aziz Bartık, dedelerinden devraldıkları mesleği sürdürmek için mücadele ediyor. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki 87 yıllık dükkanlarında, yaklaşık 70 derece sıcaklıkta ekmek parası kazanan kalaycı ustası, kendisinden başka kalaycı kalmadığını ve çırak olmadığı için mesleğin şehirdeki son temsilcileri olabileceklerini söylüyor. Dedesinden babasına geçen kalaycılık mesleğini bugün hala sürdüren, 'Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülü'ne de layık görülen usta, zor şartlarda çalışarak zamana direniyor.

"Güneşe çıkmak daha serin geliyor"

Yaktıkları ocağın sıcaklığının 70 dereceyi bulduğunu belirten Aziz Bartık, "Sıcaklar olsa da işimizin gereği, mecburiyetten aynı şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Dışarısı 50 derece bile olsa biz burada bu ocağı yakmak zorundayız. Çünkü bizim ekmeğimiz bu. Dışarıya çıktığımız zaman orası bize daha hafif geliyor. Burası çok sıcak olduğu için normalde dışarısı sanki daha soğukmuş gibi geliyor bize. Güneşe çıkmak daha serin geliyor" diye konuştu.

Mesleğini babasından devraldığını ifade eden Bartık, "Ben 35 senedir bu işi yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. Bu işi severek yapmazsan yürütemezsin. Tozundan, toprağından, asidinden, dumanından kaçarsan ya da ateşten korkarsan bu işi yapamazsın. Biz burada kalay işi yapıyoruz. Bakırları kalaylıyoruz" dedi.

"İsterse benden sonra bu işi oğlum yapacak"

Yaptıkları işin zor olduğuna dikkat çeken Bartık, şunları kaydetti:

"Oğlum bu işi yaparsa ekmek parasını kazanır. Bu meslek insanı aç bırakmaz, ölmeyen bir meslek. Bakırın ısı iletimi yüksek olduğu için insanlar tercih ediyor ama pahalı olduğu için herkes alamıyor. Çelik bizi biraz geriletti ama yine de Allah'a binlerce kez şükürler olsun, nafakamız çıkıyor. Kardeşim, bir de bir oğlum var. Benden sonra bu işi yaparsa o yapacak, ondan sonra başkası yok." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kalaycı Aziz Bartık: Mesleğimi Yaşıyorum - Son Dakika

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