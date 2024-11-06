Kalaycılık Geleneği Yaşatılıyor - Son Dakika
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Kalaycılık Geleneği Yaşatılıyor

Kalaycılık Geleneği Yaşatılıyor

Cengiz Özkaraç, kalaycılık mesleğini yaşatmak için Türkiye'yi geziyor, mutfak eşyalarını onarıyor.

06.11.2024 13:08
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Bursalı kalaycı ustası Cengiz Özkaraç, babası ve dedesinden öğrendiği kalaycılık mesleğini yaşatmak amacıyla il ve ilçeleri gezerek bakır mutfak eşyaları kalaylıyor.

Minibüsünün arkasında taşıdığı malzemelerle şehir şehir gezen Cengiz, Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde tezgah açıp gün boyu bakır mutfak eşyaları kalayladı. Bursa'nın Gürsu ilçesinde oturan ve yaklaşık 20 yıldan beri kalaycılık mesleğini devam ettirdiğini söyleyen 29 yaşındaki Özkaraç, "Kalaycılık mesleğini babam ve dedemden öğrendim. Aile geleneği olan kalaycılığı yaşatmak adına Ege ve Marmara bölgesindeki il ve ilçeleri gezerek hem kendi geçimini sağlıyor, hem de getirilen bakırları 200 derece ateşte geleneksel yöntemlerle kalaylayıp yeni görünüme kavuşturduktan sonra yıllarca vatandaşların tekrar kullanmalarına imkan sağlıyorum. Ayrıca çaydanlıkların parlatılması, saplarının değişimi gibi tamir işleri de yapıyorum. Sağlığım elverdikçe bu mesleği sürdürmeye devam edeceğim" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kalaycılık Geleneği Yaşatılıyor - Son Dakika

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