Kalaycılık ve Antrenörlük: Yılmaz Öncü'nün İki Yüzü - Son Dakika
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Kalaycılık ve Antrenörlük: Yılmaz Öncü'nün İki Yüzü

Kalaycılık ve Antrenörlük: Yılmaz Öncü\'nün İki Yüzü

Yılmaz Öncü, Sivas'ın Zara ilçesinde kalaycılığı yaşatırken gençlere de antrenörlük yapıyor.

18.11.2024 11:29
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Sivas'ın Zara ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleğine hayat veren Yılmaz Öncü, bir yandan da antrenörlük yaparak gençleri geleceğe hazırlıyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan Yılmaz Öncü, ata yadigarı ve unutulmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleğini büyük bir özveriyle sürdürüyor. Öncü, bir yandan 150 yıllık dükkanda kalaycılık mesleğini yaşatırken bir yandan da gençlere spor aracılığıyla umut ve disiplin aşılayan bir antrenörlük görevini yapıyor. Gündüzleri atölyesinde bakır eşyaları yeniden parlatan Öncü, akşamları ise yeşil sahada gençleri geleceğe hazırlıyor. Geleneksel mesleğini sürdürürken aynı zamanda Zara Spor'da antrenörlük yapan Öncü, iki farklı alandaki çalışmalarını başarıyla yürütüyor.

"İkisi de sevmeden yapılabilecek meslekler değil"

Yılmaz Öncü, hem kalaycılığın hem de antrenörlüğün sevilmeden yapılabilecek bir iş olmadığını söyleyerek, "İnsanlar asıl mesleğimin kalaycılık olduğunu öğrenince şaşırıyorlar. Kalaycılığın ne olduğunu bilmeyenler dahi var. Kalaycılık mesleği bitmeye başladı. Artık süs eşyası olarak kullanılıyor. Bakır eşyalar da kalay istemiyor. Futbol mental açıdan zor, kalaycılık ise fiziki olarak yapması zor bir meslek. İkisi de sevmeden yapılabilecek meslekler değil. Özellikle kalaycılık çok zahmetli bir meslek, gençlerimizde bu devirde o zahmete katlanmak istemiyorlar. Gündüz dükkanda kalaycılık yapıyorum akşamları ise arkadaşlara işten çıktıktan sonra da antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. İki işi de bir arada yürütmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kalaycılık ve Antrenörlük: Yılmaz Öncü'nün İki Yüzü - Son Dakika

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