Kalben, Expo 21'de Konser Verdi - Son Dakika
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Kalben, Expo 21'de Konser Verdi

12.06.2022 16:26
Kalben, Expo 21'de Konser Verdi

Açıldığı günden itibaren Türkiye’nin birçok ünlü ismini Hataylılarla buluşturan EXPO 2021 Hatay alanları, bu hafta sonu Türk pop müziğinin sevilen ismi Kalben’i konuk etti. İskenderun doğumlu olan ünlü şarkıcı Kalben, Arsuz EXPO Meydan sahnesinde hemşerilerine keyifli bir gece yaşattı.

Açıldığı günden itibaren Türkiye'nin birçok ünlü ismini Hataylılarla buluşturan EXPO 2021 Hatay alanları, bu hafta sonu Türk pop müziğinin sevilen ismi Kalben'i konuk etti. İskenderun doğumlu olan ünlü şarkıcı Kalben, Arsuz EXPO Meydan sahnesinde hemşerilerine keyifli bir gece yaşattı.

Seslendirdiği güzel şarkıları ve sahne performansıyla alanı dolduran binlerce hayranını coşturan şarkıcı, "Bugün doğduğum kentteyim. İskenderun, Arsuz, Hatay bizim. EXPO 2021'e katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Lütfü Savaş ve ekibine en içten dileklerimi gönderiyorum" dedi.

Kalben, sevilen şarkılarını alanı dolduran binlerce hayranıyla birlikte seslendirdi. Kalben'in söylediği şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden Hataylılar, müzik ve eğence dolu bir gece yaşadı.

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Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kalben, Expo 21'de Konser Verdi - Son Dakika

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