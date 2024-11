Kalecik Dernekler Federasyonu\'nda Yeni Başkan Gökhan Balcı

Yerel

Kalecik Dernekler Federasyonu (KALEDEF) Olağanüstü Genel Kurulunda başkanlığa Gökhan Balcı seçildi.

KALEDEF Olağanüstü Genel Kurulu, 36 derneğin 200 delegesinin katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurula Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, önceki dönem Kalecik Belediye Başkanı ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Av. Duhan Kalkan, Kalecik Mahallesi muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve birçok bürokrat da katıldı. Yapılan seçimlerde başkan seçilen Gökhan Balcı konuşmasında, "Bugüne kadar yaptıklarımızdan edindiğimiz tecrübelerle birlikteliği en üst seviyeye çıkaracağız. Bunun yanında federasyonun tabela olarak kalmaması adına canımızı dişimize takarak çalışacağız. Öncelikli federasyonumuzun bileşenleri olan derneklerimizin sayısını daha da arttırmak için uğraşacağız. Mevcut derneklerimizin tümünün katılacağı bir yönetim anlayışını benimseyeceğiz. Bu konuda her bir dernek, her bir delegeden bu yönetime katılmasını talep edeceğiz. Biz de bu birlikteliğin tüm bileşenlere katkı sunmasını arzulamaktayız. Burada birlikteliği sağladığımız vakit memleketimize dair sorunların çözümü için her kapıyı çalacağız. Artık hor görülen, dışlanan ve dağınık bir yapımız olmayacak. Sözümüzün geçtiği, istediklerimizin gerçekleştiği ve bizlerin de fark edildiği bir süreç bizi bekliyor. Seçildikten sonra ilk görevimiz federasyonumuza adına yakışır bir merkez edinmek olacaktır. Merkezimizin tüm derneklerimizin genel kurullarının ve toplantılarının yapılabileceği, çeşitli etkinliklerin gerçekleşeceği ve hemşehrilerimizin kaynaşacağı genişlik ve ferahlıkta bir mekan olmasını arzulamaktayız. Bu yol Kaleciklilerin yolu, bu yol birlik yolu, bu yol beraberlik yolu. Bu yolda tüm hemşehrilemizi birlikte yürümeye davet ediyorum" dedi. - ANKARA