Kalifiye İşçi Bulamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kalifiye İşçi Bulamıyor

Kalifiye İşçi Bulamıyor

Antakya'da fırıncı Hilmi Kara, günlük 2 bin TL yevmiye vermesine rağmen işçi bulamıyor.

01.11.2024 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde 25 yıldır fırıncılık yapan Hilmi Kara, günlük 2 bin TL yevmiye vermesine rağmen kalifiye işçi bulamadığı için kendi ustalık yapmaya devam ediyor.

Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde 25 yıldır fırın ve kasap işleten Hilmi Kara, aylardır fırın bölümü için işçi arıyor. Son birkaç ayda 6 fırıncı değiştiren Kara, çalışma saatlerini ve günlük yevmiyeyi beğenmedikleri için fırıncıların 1 hafta çalışıp işi bıraktıklarını belirtti. Nitelikli işçi bulamamaktan şikayetçi olan Kara, günlük bin 500 TL ile 2 bin TL ücret vermesine rağmen çalıştıracak kalifiye işçi bulamadığı için kendisi çalışmaya devam ediyor.

"İşçiler de fahiş fiyatlar isteyince iş başa düştü"

İşçilerin fahiş fiyat istemesi üzerine fırında kendisinin çalışmaya başladığını söyleyen Kara, "25 yıllık işletme sahibiyim. Yaşadığımız personel sıkıntısından dolayı kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Kasap olsun veya fırın olsun eleman bulamıyoruz. Genel olarak esnafın problemi bu. Yeni genç nesil esnaflığa yönelmiyor ve kolay para kazanmanın derdindeler. İşçiler de fahiş fiyatlar isteyince iş başa düştü. İşleri kendimiz yapıyoruz. Son birkaç ayda 5 veya 6 işçi fırın işini bırakarak gitti. İşçiler çalışma sistemini, ücretini ve saatlerini beğenmiyorlar. İstedikleri fahiş ücretler, yaptığımız işe değmiyor. Bu yüzden çalışmıyorlar" dedi.

"Günlük bin 500 TL ile 2 bin TL vermemize rağmen düzgün ve kalifiye eleman bulamıyoruz"

Günlük 2 bin TL vermesine rağmen fırında çalışacak işçi bulamadığını söyleyen Kara, "Günlük bin 500 TL ile 2 bin TL arasında para veriyoruz. Bir türlü işçileri para konusunda memnun edemiyoruz ve daha fazlasını istiyorlar. İşçinin beklentisi 2 bin TL ile 3 bin TL arasında. Yani bizden daha fazla kazanmak istiyorlar. Fırınlara göre değişir, bizim fırınımız zor değil. Günde fırın bölümünde bir çuval un bile bitiremiyoruz. Yaptığımız işe göre verdiğimiz para yine çok fazla. Günlük bin 500 TL ile 2 bin TL vermemize rağmen düzgün ve kalifiye eleman bulamıyoruz. Kalıcı eleman bulamıyoruz. Bir hafta çalışıp, sonra gidiyorlar" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Fırıncı, Antakya, Yerel, Yaşam, hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kalifiye İşçi Bulamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:02 İspanya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205’e yükseldi İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi
14:25 Vergi yüzsüzleri açıklandı Milyarlarca liralık vurgun Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık vurgun
14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
23:05 Chelsea’li Enzo Fernandez’in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi Chelsea'li Enzo Fernandez'in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
22:07 Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF’nin kapısına dayandı Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF'nin kapısına dayandı
21:55 Samsun’da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi Samsun'da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:27 Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 15:32:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kalifiye İşçi Bulamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.