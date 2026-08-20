Kalitesiz Kumaşlar Terziliği Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Kalitesiz Kumaşlar Terziliği Tehdit Ediyor

Kalitesiz Kumaşlar Terziliği Tehdit Ediyor
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Eskişehir'de terzi Yaşar Kemal, kalitesiz kumaşlar nedeniyle dikim yerine tadilat yapıyor.

Eskişehir'de terzilik yapan Yaşar Kemal, yıllardır severek icra ettiği mesleğinde bozulan kumaş kalitelerinden dolayı kıyafet dikimi yapmayı bıraktığını, onun yerine tadilat yaptığını belirtti.

Terzi esnafı Kemal, küçük yaşlarda başladığı terzilik işini 46 yıldır devam ettiriyor. İşini severek devam ettiren esnaf Yaşar Kemal, eski zamanlarda kullanılan kumaşların kaliteli olduğunu ancak yeni dönemde üretilen kalitesiz kumaşlar dolayısıyla dikim elbise yapmayı bıraktığını anlattı.

"Kalitesiz elbiselerle bir insanı mutsuz etmektense, 200 kişiye tadilat yapıp mutlu etmeyi tercih ederim"

Eski dönemlerdeki kaliteli kumaşların artık olmadığını anlatan Yaşar Kemal, "Gençler terzilik mesleğini basit görüyor. Bu işi yaparak kariyer yapılmayacağını düşünüyorlar. Halbuki ben severek yapıyorum mesleğimi. Çok kaliteli bir meslek. Yıllardır takım elbiseler diktim. Fakat yaklaşık 10-12 yıldır sadece tadilat yapıyorum. Çünkü artık üretilen kumaşların kaliteleri düştü. Yeni dönemde çoğu kumaş polyester veya naylon oluyor. Bu kumaşlarla dikilen elbiseler insan üstünde dik durmuyor. Ortaya çıkan kalitesiz elbiselerle bir insanı mutsuz etmektense, 200 kişiye tadilat yapıp o insanları mutlu etmeyi tercih ettim. Tadilat olarak fermuar yırtıklarını, kıyafet söküklerini ve pantolon paçalarını kısaltma uzatma gibi birçok işlem yapıyoruz" dedi.

"Gençlik zamanlarımızda iş yoğunluğundan eve giremezdik"

Aylık masrafının çok fazla olmadığını belirten Kemal, "Bu mesleğin çok bir masrafı yok. Mesela bir bobini 75 liraya alıyorum ve bu bobini ben 2-3 yıl kullanabiliyorum. Genel olarak elektriğim, suyum aylık 1,5-2 bin lira civarında oluyor. Tabii bu o ay gelen müşteri yoğunluğuna göre değişiyor. Gençlik zamanlarımızda çalışma yoğunluğundan eve giremezdik. Şimdi artık yaşımız ilerledi sabah saat 8 gibi işe geliyorum akşam 9 sıralarında dükkanı kapatıyorum. En erken ise 7'de dükkanımı kapatırım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yaşar Kemal, Eskişehir, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kalitesiz Kumaşlar Terziliği Tehdit Ediyor - Son Dakika

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