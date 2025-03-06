Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Uğurlandı

Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Uğurlandı

Sapanca'da kalp krizi geçiren polis memuru Yaşar Sevim, törenle memleketine gönderildi.

06.03.2025 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde görevi başındayken kalp krizi geçirip kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren polis memuru, törenle memleketine uğurlandı.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosuna görevli polis memuru Yaşar Sevim (52), dün görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık neticesinde hastaneye kaldırıldı. Sevim, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sevim için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene; Sakarya Valisi Rahmi Doğan, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Düzenlenen törenin ardından polis memuru Yaşar Sevim'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon Akçaabat'a gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yaşar Sevim, Kalp Krizi, Politika, Güvenlik, Sapanca, sakarya, 3-sayfa, Yerel, Tören, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 02:10:10. #7.11#
SON DAKİKA: Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.