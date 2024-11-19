Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucuları son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucuları son yolculuklarına uğurlandı

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucuları son yolculuklarına uğurlandı

Bitlis'in Mutki ilçesinde ve Irak'ın kuzeyinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 2 güvenlik korucusu son yolculuklarına uğurlandı.

19.11.2024 14:09  Güncelleme: 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Mutki ilçesinde ve Irak'ın kuzeyinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 2 güvenlik korucusu son yolculuklarına uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde görev yaparken kalp krizi geçiren güvenlik korucusu Çetin Özdağ için Bitlis merkezde bulunan Ersan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Mutki ilçesine bağlı İkizler köyünde görev yaparken kalp krizi geçiren güvenlik korucusu Ecevit Kaylı da (50) köyünde toprağa verildi.

Görevlendirildiği bölgede rahatsızlanan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Çetin Özdağ'a (46) ilk müdahale bölgede yapıldı. Daha sonra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Özdağ, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özdağ için bugün Ersan Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, hayatını kaybeden güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı dileyerek Türk bayrağını teslim etti.

Burada konuşan Vali Karakaya, Özdağ'a Allah'tan rahmet dileyerek, "Rabbim, Peygamber Efendimize komşu eylesin. Kahraman korucumuz görev esnasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Takdir-i ilahi. Yazılandan ötesi yok. Mevlam şehitlerin zümresine nail eylesin. Tabi resmi işlemler yürüyecek. İlgili bakanlığımız şehit işlemlerini yürütecek. İnşallah o şekilde gerçekleşecek. Özdağ'ın acılı ailesine, korucu kardeşlerimize ve askerlerimize başsağlığı diliyorum. Yüce Mevlam, bu acıları tekrar yaşatmasın" dedi.

Bugün Mutki'de de bir korucunun hayatını kaybettiğini bildiren Vali Karakaya, orada da cenaze programının bulunduğu belirterek, hepsine Allah'tan rahmet diledi.

Vatandaşlar tarafından cenaze aracına taşınan Özdağ'ın naaşı, Taş Mahallesi'ndeki Teleski Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Belediye Nesrulllah Tanğlay, Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve yakınları katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Güvenlik Korucusu, Yerel Haberler, Kalp Krizi, Güvenlik, bitlis, Mutki, Yerel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucuları son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:21 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı
13:35 Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu
12:31 Putin “nükleer yanıt“ doktrinini onayladı Putin "nükleer yanıt" doktrinini onayladı
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
21:27 FIFA ve UEFA’dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası’na katılamayacak FIFA ve UEFA'dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak
21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
21:07 Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil’den ilk paylaşım Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
20:48 Tokat’ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu Tokat'ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu
20:41 Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı
20:39 Real Madrid’den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig’e gidiyor Real Madrid'den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig'e gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 15:23:00. #1.11#
SON DAKİKA: Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucuları son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.