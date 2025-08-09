Kalp Sağlığı Konusunda Yanlış Bilgiler Bilimsel Verilerle Ele Alındı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda düzenlenen Bilim Kafe etkinliğinde, Söğüt'te vatandaşlara kalp sağlığı konusunda toplumda sıkça karşılaşılan yanlış bilgiler bilimsel verilerle anlatıldı.

Söğüt Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Söğüt Türk Sofrası'nda düzenlenen programda, kalp sağlığına dair toplumda yaygın olarak doğru bilinen yanlışlar ele alındı. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağatay Ertan, kalp-damar hastalıklarının nedenlerinden korunma yollarına, beslenme alışkanlıklarından egzersiz önerilerine kadar pek çok konuda katılımcılara bilimsel bilgiler sundu. Doç. Dr. Ertan, özellikle halk arasında sıkça dile getirilen ancak tıbbi açıdan yanlış olan bilgilerin, bireylerin sağlığını ciddi şekilde tehdit edebileceğine dikkat çekti. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'da etkinliğe katılarak kalp sağlığını korumada düzenli yaşam alışkanlıklarının, doğru beslenmenin ve hareketli bir yaşam tarzının önemine vurgu yaptı. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar merak ettikleri soruları uzmanına yöneltme imkanı bulurken, bilimsel veriler ışığında günlük yaşamda yapılabilecek sağlıklı tercihler konusunda bilinçlendirildi. - BİLECİK