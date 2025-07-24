Kamil Kaya Kocaeli\'de Göreve Başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 20 Haziran tarihli kararnamesiyle Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı olarak atanan Kamil Kaya göreve başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça Sakarya'ya atanırken, yerine Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kamil Kaya atanmıştı. Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı olarak atanan Kamil Kaya bugün göreve başladı. Adliye gerçekleştirilen karşılama törenine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, yazı ve idari işler müdürü ile birlikte personel katıldı. Protokol tarafından çiçekle karşılanan Adalet Komisyonu Başkanı Kaya, görevine resmi olarak başladı. - KOCAELİ