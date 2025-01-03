Kamu Birliği'nden Enflasyon ve Maaş Zammı Tepkisi

Yerel

(OSMANİYE) - Kamu Birliği Konfederasyonu, Osmaniye'de Türkiye İstatistik Enstitüsü'nün (TÜİK) enflasyon rakamı ile memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranına tepki gösterdi. Şube Başkanı Yusuf Kurtoğlu, "Biz hangi çağda, nerede yaşıyoruz ki memurlar, emekçiler, üreten insanlar açlık ve yoksullukla sınanıyoruz? Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek amacı taşıyan açlık ve yoksulluk sınırı gibi kavramların artık kamuoyunun gündeminden çıkmasını, bunun yerini insani yaşam endeksinin almasını istiyoruz" dedi.

Kamu Birliği Konfederasyonu, TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının hemen ardından 81 ilde eş zamanlı eylem yaptı. Kamu Birliği Sendikaları adına açıklama yapan Osmaniye Şube Başkanı Yusuf Kurtoğlu, şunları söyledi:

"Az önce TÜİK tarafından aralık ayı enflasyonu açıklandı ve kamu çalışanlarının 2025 yılı ilk 6 aylık dönemi için maaşlarında yapılacak artış oranı kesinleşti. TÜİK aralık ayı enflasyonunu yüzde 1,03 olarak açıklanmış olup, 6 aylık enflasyon yüzde 15,75 olmuştur. Bu durumda kamu çalışanları toplu sözleşmede bizim asla kabul etmediğimiz ancak yetkili ve etkisiz sendikaların altına imza attığı yüzde 6 zammın üzerine yüzde sadece 11,55 enflasyon düzeltmesi alacak ve totalde memur maaşında yalnızca yüzde 11,55 artış olacaktır. Zamdan söz edebilmek için mevcut durumun çoğalması, şartların iyileşmesi, alım gücünün artmış olması gerekmektedir. Oysa kamu çalışanlarının maaşlarında sayısal olarak artış olsa da alım gücü azalmış, her geçen gün kamu çalışanlarının alım gücü düşmüştür, Bundan 15 yıl önce kamu çalışanları birikim yapabiliyor, borç harç da olsa en azından bir evini bir arabasını alabiliyordu. Bugün ise bırakın birikim yapıp ev araba almayı, bekar memurlar evlenemiyor, evliler geçinemiyor, emekliliği hak edenler emekli olamıyor, emekli olanlar ise insanca yaşayamıyor.

"Memurlar, emekçiler, üreten insanlar açlık ve yoksullukla sınanıyoruz"

Bu bir zam değil, bu olsa olsa cüz-i bir miktarda enflasyon düzeltmesidir. 7 dönem imzalanan toplu sözleşmede, neredeyse hiçbirinde gerçekleşen enflasyon üzerinde bir anlaşmaya imza atılamamış, enflasyon altında kalan maaş zammı sonrası aradaki fark 6 ay gecikmeli olarak maaşlara yansıtılmıştır. İşte bu yüzden biz buna zam değil enflasyon düzeltmesi diyoruz. Kamuoyunda da bunun böyle bilinmesini ve telaffuz edilmesini arzu ediyoruz. Kamuoyunda yerleşen ve bizlerin asla kabul etmediği bir başka tabir de açlık sınırı ve yoksulluk sınırıdır. Biz hangi çağda, nerede yaşıyoruz ki memurlar, emekçiler, üreten insanlar açlık ve yoksullukla sınanıyoruz? Memurlar devleti temsil eden, devletin büyüklüğünün ve gücünün ete kemiğe bürünmüş halidir. Bizler memurlarımızı açlık sınırında, yoksulluk sınırının altında çalıştırarak mı büyüklüğümüzü göstereceğiz? Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek amacı taşıyan açlık ve yoksulluk sınırı gibi kavramların artık kamuoyunun gündeminden çıkmasını, bunun yerini insani yaşam endeksinin almasını istiyoruz.

"Kamu çalışanları her yıl yeniden değerleme oranı kadar zam alsın"

Yapılan zammı asla kabul etmiyoruz. Yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olduğu, asgari ücretin, bizce de yeterli olmasa da, yüzde 30 artırıldığı bir durumda kamu çalışanlarının maaşlarında yapılacak yüzde 11.55'lik bir artışı asla ama asla kabul etmiyoruz. Kamu çalışanlarına, yapılacak bir yasal düzenleme ile en az yüzde 30 refah payı verilmek suretiyle toplamda yeniden değerleme oranı kadar bir artış yapılması gerekmektedir. Hatta biz diyoruz ki, öyle iki yılda bir toplanıp kamu çalışanlarına ne kadar zam verelim diye günlerce tartışmaya gerek yok. Bir yasal düzenleme yapalım, kamu çalışanları her yıl yeniden değerleme oranı kadar zam alsın. Böylece kaşıkla verip kepçeyle alma dönemi son bulacaktır. İnsani yaşam endeksi ve ülkenin büyüme oranları baz alınarak en düşük memur maaşı belirlenmeli ve bu tutar insan onuruna yaraşır bir hayat sürmemizi sağlayacak düzeyde olmalıdır. Benzer şekilde emekli maaşı ve ikramiyesi insani yaşam endeksi dikkate alınarak yeniden düzenlenmeli ve tespit edilmelidir."