Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Bitlis'te Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Bitlis'te Ziyaretlerde Bulundu

Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Bitlis\'te Ziyaretlerde Bulundu

Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Mehmet Akarca, Bitlis'te çeşitli kurumlarla bir araya gelecek ve halkla buluşacak. Akarca, kurumun görevleri ve halkın hak arama süreçleri hakkında bilgi verdi.

20.05.2025 13:26  Güncelleme: 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Mehmet Akarca, Bitlis'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya tarafından valilik önünde karşılanan Akarca, ziyaretçi defterini imzalayarak makama geçti. Daha sonra Bitlis Valiliği ve Bitlis Belediyesi tarafından organize edilen ve 7 gün sürecek olan Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı'nı gezen Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Akarca, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bitlis'te çeşitli görüşmeler yapacağını belirten Akarca, valiliğin dışında belediye başkanlığı, muhtarlar, baro, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geleceklerini söyledi.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun dünyada bilinen adıyla Ombudsmanlık Kurumunun Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı bir hak arama kurumu olduğunu ve halkın ücretsiz avukatlığını yapığını ifade eden Akarca, "Kamu Denetçiliği Kurumu olarak bugün Bitlis'te, 'Ombudsman Bitlislerle buluşuyor' toplantısı için bulunuyoruz. Yarın da, Ahlat'ta gençlerle buluşacağız. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tanıtımını yapıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Kamu Denetçiliği Kurumu, hepinizin bildiği üzere bir hak arama kurumu. Kamu hizmetlerinin işleyişinde etkin bir şikayet mekanizması oluşturmak amacıyla 2012 yılında kurulmuş olan anayasal ve yasal bir kurum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı. Gücünü anayasalardan, yasalardan ve meclisin manevi şahsiyetinden alan bir kurum. Halkın ücretsiz avukatlığını yapmaktadır. Vatandaşın özellikle idareyle yaşadığı sorunlar varsa, bunların çözümünü bizler sağlıyoruz. Bu anlamda, halkın ücretsiz avukatlığını yaptığımız gibi, idareye de iyi yönetim ülkeleri hususunda rehberlik görevi yapıyoruz. İyi yönetim ülkelerinden kastımız, idarenin şeffaf, hesap verebilir, eşit ve adil bir yaklaşım içerisinde vatandaşa hizmet etmesi anlayışını benimsemesine yardımcı oluyoruz. İdarenin her türlü iş ve eylemleriyle tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönünden inceleyip, araştırıp, kamu idarelerine öneride bulunuyoruz. Bu verdiğimiz tavsiye kararlarına uyum oranı da dünya ortalamasının üzerinde. Yani bu da, bu kurumun yerleştiğini ve idare tarafından verilen kararlara saygı gösterildiğini göstermektedir. Bunun için, kadim bir şehir olan, köklü tarihi ve kültürüyle çok büyük bir zenginliği barındıran Bitlis'te olmaktan, valimizin misafiri olmaktan, Bitlislilerin misafiri olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Ziyarette konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ise "Kamu Denetçisi ve eski Yargıtay Başkanımızı ve heyetini bugün Bitlis'te misafir ediyoruz. Ziyaretleri sonrasında vatandaşlarımıza yönelik bir bilgilendirme toplantısı da yapacağız. Görüşlerini ve önerilerini her zaman önemsiyoruz. İnşallah ülkemizde de ilimizde de her şeyin daha da güzele gittiği bir dönemi inşa edeceğiz" dedi.

Daha sonra Bitlis Belediyesine geçen Kamu Denetçisi Mehmet Akarca, Bitlis'in değişimine değinerek Bitlis'in henüz keşfedilmemiş bir hazine olduğunu söyledi.

Akarca, ziyaretleri kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı, Baro Başkanlığı ile Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek, saat 15.00'da Bitlis Valiliği konferans salonunda vatandaşlarla bir araya gelecek. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Akarca, Politika, bitlis, Kültür, Eğitim, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Bitlis'te Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BM: Gazze’deki evlerin yüzde 92’si İsrail saldırılarında hasar gördü BM: Gazze'deki evlerin yüzde 92'si İsrail saldırılarında hasar gördü
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Erman Toroğlu’ndan Acun Ilıcalı’nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
Deprem sonrası ülkesine gitmişti Tanzanyalı Ramazan geri döndü Deprem sonrası ülkesine gitmişti! Tanzanyalı Ramazan geri döndü
Kanser teşhisi konulan Joe Biden’dan ilk mesaj Kanser teşhisi konulan Joe Biden'dan ilk mesaj
Kalça kemiği kırılan Yeşilçam’ın usta ismi Ahmet Mekin’den haber var Kalça kemiği kırılan Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin'den haber var
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü
Nihat Kahveci Galatasaray’ın rakiplerine göre başarısının büyük sırrını açıkladı Nihat Kahveci Galatasaray'ın rakiplerine göre başarısının büyük sırrını açıkladı
Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor
Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz Özrünü kabul etmedi Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz! Özrünü kabul etmedi

13:43
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur’dan sert tepki
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan sert tepki
13:32
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırıyor
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor
12:48
Listede en tepedeler İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
11:42
İBB’ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi
11:30
İspanya’da mobil şebekeler çöktü
İspanya'da mobil şebekeler çöktü
19:26
Duyanlar akıl sır erdiremedi Şampiyon kulübe başkan adayı çıkmadı
Duyanlar akıl sır erdiremedi! Şampiyon kulübe başkan adayı çıkmadı
19:09
Miras anlaşmazlığında yengesini öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Ukala ukala konuştu
Miras anlaşmazlığında yengesini öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Ukala ukala konuştu
19:09
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
19:09
Abdullah Kavukcu, Galatasaray’da Muslera’dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı
Abdullah Kavukcu, Galatasaray'da Muslera'dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı
18:59
İngiliz devi Arsenal, Filistin’e destek olan 22 yıllık çalışanını düşünmeden kovdu
İngiliz devi Arsenal, Filistin'e destek olan 22 yıllık çalışanını düşünmeden kovdu
18:51
Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’ın ’Pontus’ açıklamalarına çok sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın 'Pontus' açıklamalarına çok sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 14:19:40. #7.13#
SON DAKİKA: Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Bitlis'te Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.