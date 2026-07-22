Kamu Denetçiliği\'nden Tüketiciye İlk Destek

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Türkiye'de bir ilk olarak Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) tüketici hakem heyetinin tüketici aleyhine verdiği kararı bozduğunu söyledi.

Kayseri'de yaşayan bir kişiden Kayseri Şehir Hastanesi'nde ameliyat olmak için 30 bin TL talep edildi. Parayı ödeyerek ameliyat gününü bekleyen vatandaşa, ameliyat zamanı ücretin 48 bin TL olduğu söylenilerek fazla ücret alındı. Ameliyatın ardından fazla verdiği ücretin iadesi için tüketici hakem heyetine başvuran vatandaşın talebi reddedildi. Vatandaş bunun üzerine KDK'ya başvururken, hakem heyetinin kararı bozuldu ve fazla verdiği ücret kendisine iade edildi.

"Böyle bir karar ilk oldu"

Kararı değerlendiren Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Türkiye'de kötü satıcılar var ya; müşteriye parlak göstermek için içeriye çeker, içeride farklı bir uygulamaya geçer. Mağazanın camekanına 30 lira yazar, içeride 60 lira çeker. Böyle bir satıcılık anlayışı var. Fakat bunu biz şehir hastanesinde de gördük. Yani şehir hastanesi hastayı içeriye 30 bin TL diye çekiyor, fakat ameliyat masasına yattıktan sonra 48 bin TL olduğunu söylüyor ve bu parayı alıyor. Bu, şehir hastanesine, devlet mantığına, devletin bu tarz sağlık uygulamasına hiç yakışan bir şey değil ama biz bunu şehir hastanesinde de gördük. Hasta yatıyor, yatarken 30 bin TL maliyet çıkar diyorlar, fakat çıkarken 48 bin TL alıyorlar. Daha sonra tüketicinin mücadelesi başlıyor. ve "benden bu parayı fazla aldınız, haksız yere aldınız. Bu hiçbir şeye uymaz, ahlaka sığmaz. Bana girerken böyleydiniz, çıkarken böyle. Fiyat değişti ya, fiyat değişti de ben girerken fiyat neyse o geçerlidir" diyor. Kabul etmiyorlar, hakem heyetine gidiyor. Hakem heyeti de aynı mantıkla bakıyor Tüketici son umut olarak Kamu Denetçiliği Kurumu'na gidiyor. Kamu Denetçiliği Kurumu devreye girdikten sonra Sağlık Bakanlığı'na yazı gidiyor ve Sağlık Bakanlığı da fazla paranın ödenmesini talimat olarak veriyor ve tüketici parasını alıyor" dedi.

"Tüketicimizi tebrik ederim"

Tüketiciyi azminden dolayı tebrik eden Şahin, "Demek ki bütün hak yönlerini kullanmak gerekiyor. O da kullanmış. Yani hakem heyetinden sonra pes etmemiş, vazgeçmemiş. Yani "Mahkemenin masrafı var, oraya da gidersem şöyle olur" dememiş, Kamu Denetçiliği Kurumu'na gitmiş. Kamu Denetçiliği Kurumu kurumlarla vatandaş arasında bağı koruyan, bunu dengelemeye çalışan, çözmeye çalışan ciddi anlamda çalışan, desteklediğimiz bir kurum. Burada yine bir çözüm sağladı, ona da teşekkür ediyoruz. Vatandaşlara da hak noktasında çekinmeden her türlü müracaatı yapmalarını tavsiye ediyoruz. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun bir hakem heyeti kararından sonra kararı bozması diyebiliriz. Bu bir ilk. Çünkü hakem heyeti kararından sonra tüketici Kamu Denetçiliği Kurumu'na gidiyor ve o Sağlık Bakanlığı ile yazışınca sorun çözülüyor. Demek ki hakem heyeti kararını sadece tüketici mahkemesinde bozmayabiliyormuşuz. Kamu Denetçiliği Kurumu'nda da bozabiliyormuşuz" diye konuştu. - KAYSERİ