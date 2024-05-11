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Kamu İhale Kurulu Başkan, İkinci Başkan ve üyeliklerine Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımladı. Karara göre Kamu İhale Kurulu Başkanlığına Hamdi Güleç atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararı ile Kamu İhale Kurulu Başkanlığına Hamdi Güleç atandı. Karar ile birlikte Mehmet Bıçkıcı İkinci Başkan olarak atanırken Kamu İhale Kurulu üyeliklerine ise Osman Şahin, Halil Yılmaz, Mehmet Aydın, Kadir Cabur, Mehmet Demiroğlu ve Necmi Keskinsoy atandı. Atamalar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 53'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi. - ANKARA