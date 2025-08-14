Kamu-Sen\'den Toplu Sözleşme Tepkisi

Kamu-Sen Erzurum İl Temsilciliğince, 2.5 milyon kamu çalışanı ve 4 milyon emekliyi kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri ile ilgili olarak basın açıklaması yapıldı.

Kamu-Sen Erzurum İl Temsilcisi Mucip Gözeger, aileleriyle birlikte 25 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde gelinen noktada Kamu İşveren tarafı teklifini sunduğunu belirterek, "Baştan söyleyelim: 2026 yılı için yüzde 10+6; 2027 için ise yüzde 4+4 zam içeren ve memur ve emeklinin hiçbir beklentisini karşılamayan bu teklifi reddediyoruz. Memur ve emeklilerimizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar hepimizin malumu. Akaryakıta gelen zamlar, vergilerdeki ve cezalardaki artışlar can yakıyor. Marketlerde, çarşıda, pazarda fiyatlar almış başını gidiyor. Zorunlu tüketim malları açıklanan enflasyonun bile üzerinde zamlanıyor. Son yıllarda kiralar, memur maaşlarının bile üzerine çıktı. Hayat pahalılığı ve kiraların yüksekliği nedeniyle büyükşehirlerde ve kıyı bölgelerinde kimse çalışmak istemiyor" dedi.

Kamuda aynı işi yapan, benzer eğitim düzeyinde ama farklı mevzuata tabi çalışanlar arasında büyük bir uçurum oluştuğunu ifade eden Mucip Gözeger, "Getirilen teklif, bu adaletsizlikleri giderecek önlemler içermiyor. Biz, orman yangınlarında hayatını ortaya koyan ormancımız, Altyapıyı ve düzeni sağlayan yerel hizmet çalışanımız, Yollarımızı, köprülerimizi inşa eden imar, ulaşım çalışanlarımız, Barajlarımızı işleten, evlerimize, işyerlerimize enerji sağlayan kamu çalışanlarımız, Manevi dünyamızı inşa eden diyanet çalışanlarımız, Kültürel zenginliklerimizi ortaya koyan kültür sanat çalışanlarımız, Kamu hizmetlerini düzenleyen büro çalışanlarımız, İletişimimizi sağlayan hizmet kolu çalışanlarımız, Sağlığımız için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımız, Geleceğimizi inşa eden eğitim çalışanlarımız gelecek kaygısı taşımadan, güvenle ve mutlulukla hizmet üretsin istiyoruz. Biz, Türk ve Türkiye Yüzyılı misyonuna uygun bir kamu düzeni talep ediyoruz. Bütün bu amaçlar doğrultusunda Türkiye Kamu-Sen olarak 2026 için kümülatif yüzde 88,6; 2027 için ise yüzde 45,2 oranında zam talebiyle toplu sözleşme masasına geldik. Bugün gelinen noktada ülkemiz nüfusunun yaklaşık 3'te 1'inin 2026 ve 2027 yıllarındaki ekonomik geleceğinin belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyetinin 2026 için öngördüğü yüzde 10+6; 2027 yılı için yüzde 4+4 zam teklifinin kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Biz, el yordamıyla getirilen teklifler istemiyoruz. Bizim bütün tekliflerimizin bir alt yapısı, bir gerekçesi var. Kamu İşveren tek gerekçesi, enflasyon hedefi. Kaldı ki, bu yıl enflasyon hedefinin bile altında zam yapıldı. Yani keyfe keder bir teklifle geliniyor. Milyonlarca vatandaşımızın geleceği, enflasyon hedefine indirgenemeyecek kadar önemlidir. Bu teklifin piyasa gerçekleriyle uzaktan yakından bağdaşır tarafı yoktur; dolayısıyla biz de bu teklifi asla kabul etmiyoruz. Bu teklif bizleri masadan uzaklaştırıyor, alanlara itiyor. Yıllardır hedef enflasyona göre verilen zamlar, memur maaşlarını eritti, alım gücümüzü bitirdi. Hayali hedefler üzerinden maaş belirlemek, milyonlarca memuru ve emekliyi göz göre göre yoksulluğa mahküm etmektir. Aile Yılı diyoruz, aileye dönük bir öneri yok. Reel artış diyoruz, refah payına ilişkin bir adım yok. Geçmiş kayıplarımızın telafisini istiyoruz, teklif yok. 3600 ek gösterge sözünü hatırlatıyoruz, çözüm yok. Vergide adalet istiyoruz, yük hafiflemiyor. Emekli maaşlarını düzenleyin diyoruz, karşılık yok. Bayram ikramiyesi istiyoruz, duyan yok. Yardımcı hizmetlilerin sorunu çözülsün diyoruz, gören yok. Bu nedenle Kamu İşvereni, teklifini gözden geçirmek ve gerçekçi bir artış önerisi sunmak zorundadır" diye konuştu.

Gözeger, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Daha adil bir çalışma hayatı, daha yaşanabilir bir ücret ve müreffeh bir kamu çalışanı için, işçi, memur, emekli, işsiz ayırmaksızın bütün vatandaşlarımızı eylemlerimize destek vermeye davet ediyorum.

Mücadelemiz, başta kamu çalışanları olmak üzere tüm Türk milletinin daha güzel bir Türkiye'de, hak ettiği şartlarda, refah içinde yaşaması içindir. 25 milyon vatandaşımız, yüzlerini güldürecek, adil ve hakkaniyetli bir yeni teklif beklemektedir." - ERZURUM