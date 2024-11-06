Kamuda Tasarruf Örneği: Ömer Faruk Çelik - Son Dakika
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Kamuda Tasarruf Örneği: Ömer Faruk Çelik

Kamuda Tasarruf Örneği: Ömer Faruk Çelik

Elazığ İl Genel Meclis Başkanı Ömer Faruk Çelik, makam aracı yerine özel aracını kullanıyor.

06.11.2024 10:36
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Elazığ tarihinde tüm partilerin ittifakı ile seçilen ilk İl Genel Meclis Başkanı olan Av. Ömer Faruk Çelik, makam aracını kullanmak yerine özel aracını kullanıp çalışmalarını gerçekleştirerek kamuda tasarrufa örnek oluyor.

AK Parti Elazığ merkez ilçe teşkilatında 6 yıl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, 7 yıl Merkez İlçe Başkanı olarak toplamda 13 yıl görev yapan Av. Faruk Ömer Çelik, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İl Genel Meclis Üyesi seçildi. Ardından, AK Parti, MHP, YRP ve CHP meclis üyelerinin oy birliğiyle Elazığ tarihinde tüm partilerin ittifakıyla seçilen ilk İl Genel Meclis Başkanı oldu. Av. Çelik, görev süresince temsilde adaleti sağlamak amacıyla meclisteki tüm partilerden üyelerin yer aldığı ihtisas komisyonlarını oluşturdu. Av. Çelik'in bu tavrı sayesinde İl Genel Meclisi kararlarının büyük çoğunluğu oy birliğiyle alındı.

Makam aracı yerine özel aracını kullanıyor

Elazığ İl Genel Meclis Başkanı Av. Ömer Faruk Çelik, görevinden aldığı huzur hakkını her ay düzenli olarak AK Parti Elazığ İl Başkanlığının resmi hesabına bağışlıyor. Kendisine tahsis edilen makam aracını kullanmak yerine şahsi aracını tercih eden Av. Çelik, ilçelere ve köylere gerçekleştirdiği ziyaretleri de özel aracıyla yaparak kamuda tasarrufta örnek oluyor. Av. Çelik ayrıca ihtisas komisyonlarında görev almayarak, bu görevlerden doğacak ek ücreti de devlete bırakıyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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