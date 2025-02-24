Kamyon ve Tır Garajı Projesine Nakliyecilerden Tepki

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Afyonkarahisar Belediyesi'nin gündeme getirdiği 3.'ncü kamyon ve tır garajı projesine tepki gösteren nakliyeci esnafı, projenin kentte biri Ege Bölgesi'nin en büyüğü olmak üzere 2 tane garaj varken 3.'ncüsünün şehre sadece trafik yükü getireceğini ve nakliyeci esnafını ekonomik anlamda zora sokacağını ifade ettiler.

Kent kamuoyunda geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen 3.'ncü kamyon ve tır garajı yapılması için başlatılan ve Afyonkarahisar Belediyesi'nin de desteklediği tartışmalar devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AFNAK Kamyon Garajı ve Nakliyeciler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koru, kamyoncu esnafı olarak tartışmaların tamamen mantık dışı olduğunu ifade etti. Koru, "Afyonkarahisar, coğrafi konumu ve lojistik potansiyeliyle Türkiye'nin önemli ulaşım merkezlerinden biridir. Şehirde mevcut olan ve Ege'nin en büyük kamyon garajı ve nakliyeciler sitesi, 40 bin metrekarelik alanıyla 22 yıldır hem sektörün ihtiyaçlarını karşılıyor hem de şehir içi trafiğini olumsuz etkilemeyecek bir konumda hizmet veriyor. Ancak, belediyenin son dönemde gündeme getirdiği yeni proje, bu dengeleri ciddi şekilde bozma riski taşıyor.

Belediye, mevcut tesisin yarısı büyüklüğünde ve şehir içinde trafiği daha da zorlaştıracak bir konuma yeni bir tesis inşa etmeyi planlıyor. Bu karar, hem lojistik sektörünün ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak hem de şehir içi ulaşımını daha da karmaşık hale getirecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Mevcut tesis, şehir dışında ulaşılabilir bir konumda olması sayesinde, kamyon ve nakliye araçlarının şehir trafiğine olumsuz etkisini minimize ediyor. Ancak yeni proje, bu avantajı ortadan kaldırarak, zaten yoğun olan şehir içi trafiğine ek bir yük bindirecek" dedi.

"Bölge sakinleri, şehir içi trafiğinin daha da kötüleşeceği endişesi taşıyor"

Kentte mevcut olan iki kamyon ve tır garajının tam kapasite ile çalışmamasına rağmen üçüncü bir projenin gündeme getirilmesinin kabullenilemez olduğunu savunan Koru, "Yeni tesisin planlandığı konumdaki halk, projeye karşı çıkıyor. Bölge sakinleri, şehir içi trafiğinin daha da kötüleşeceği endişesiyle bu projenin durdurulmasını talep ediyor. Ayrıca, hali hazırda bulunan 2 tesisin tam potansiyeliyle çalışmadığı ve yeni bir tesise ihtiyaç duyulmadığı da sektör temsilcileri tarafından dile getiriliyor. Eğer bir ihtiyaç varsa, bu ihtiyacın mevcut tesisin kapasitesinin artırılması veya şehir dışında daha uygun bir konuma daha büyük ve modern bir tesis inşa edilmesiyle karşılanabileceği öneriliyor" diye konuştu.

"Kamu kaynaklarının kıt ve değerli olduğu bu dönemde proje gereksiz"

Belediye'ye kamu kurum ve kuruluşlarına ve kamuoyuna, böyle bir üçüncü tesisin gerekliliğini ısrarla ve yanlış haberlerle dikte etmeye kimlerin niçin çalıştıklarını anlayamadıklarını dile getiren Koru şunları söyledi:

"Mevcut tesislerin yüzde 80 kapasiteleri tam olarak kullanılmazken ve şehir içi trafiğini daha da kötüleştirecek bir proje önerilirken, bu tür bir girişimin kamu kaynaklarının israfına yol açabileceği endişesine de gündeme getiriyor. Mevut tesisler ayrıca Organize Sanayi Bölgesi'ne yakın bir noktaya yapıldı. Kamu kaynaklarının kıt ve değerli olduğu bu dönemde, yetersiz ve yanlış konumlandırılmış bir projeye kaynak ayrılması da ayrıca eleştiriliyor. Bu kaynaklar, şehrin daha acil ihtiyaçlarına veya lojistik sektörünü daha fazla geliştirebilecek daha iyi projelere harcanabilir. Örneğin, ihtiyaç duyulan bir eksiklik var ise mevcut tesislerle belediye arasında istişare edilerek çözüm odaklı çalışılarak belediye bütçesine ve şehir merkezi trafiğine külfet doğurmadan çözümlenmesi. Bunun için işletme yetkilileri hizmet odaklı istişareye açık olduğunu belirtmek isterim. Belediyenin bu projeyi hayata geçirmeden önce, kamuoyuyla daha kapsamlı bir istişare süreci yürütmesi ve sektör temsilcilerinin görüşlerini dikkate alması büyük önem taşıyor." - AFYONKARAHİSAR