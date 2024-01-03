 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kamyonet ile minibüs çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kamyonet ile minibüs çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Eskişehir'de kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Odunpazarı İlçesi Emek Mahallesi'nde bulunan Fazıla Sokak ile Hünerliler Sokak kesişiminde meydana geldi. Devrilen kamyonetin ve duvara çarpan minibüsün olay yerinden kaldırılmasıyla sokak trafiğe tekrar açıldı. Kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kamyonet ile minibüs çarpıştı, 1 kişi yaralandı
03.01.2024 - 23:21,
Abone Ol

Kamyonet ile minibüs çarpıştı, 1 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Odunpazarı İlçesi Emek Mahallesi'nde bulunan Fazıla Sokak ile Hünerliler Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki sokağın kesiştiği noktada Mustafa D. idaresindeki 26 ABH 502 plakalı kamyonet ile Mert Y. idaresindeki 26 AGH 742 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, minibüs bir apartmanın duvarına çarparak durabildi.

Kaza sonucu 26 AGH 742 plakalı minibüste yolcu olarak bulunan Bünyamin K. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Devrilen kamyonetin ve duvara çarpan minibüsün olay yerinden kaldırılmasıyla sokak trafiğe tekrar açıldı. Kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eskişehir, Yaralanma, Trafik Kazaları, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kamyonet ile minibüs çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


23:19
Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
22:56
Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17
ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:43
Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak
21:31
Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu

Son Dakika
23:19 Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
22:56 Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17 ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14 Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:43 Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak
21:31 Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu
21:05 Fransa'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu
21:01 Özel: Yargıtay'ın Can Atalay kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 00:12:46. #1.12#
SON DAKİKA: Kamyonet ile minibüs çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement