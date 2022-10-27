Kamyonetin arkasına astığı pankartla eşinden af diledi - Son Dakika
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Kamyonetin arkasına astığı pankartla eşinden af diledi

27.10.2022 11:39
Kamyonetin arkasına astığı pankartla eşinden af diledi

Adana'da bir kişi kamyonetinin arkasına astığı "Birtanem, biliyorum güzel gözlerine bakacak yüzüm yok. Yaptıklarım kabul edilemeyecek şeylerdi.

Adana'da bir kişi kamyonetinin arkasına astığı "Birtanem, biliyorum güzel gözlerine bakacak yüzüm yok. Yaptıklarım kabul edilemeyecek şeylerdi. Seni çok seviyorum ben affet" yazılı pankartla eşinden af diledi.

Mithat Özsan Bulvarı'nda bir kamyonetin arkasındaki "Birtanem, biliyorum güzel gözlerine bakacak yüzüm yok. Yaptıklarım kabul edilemeyecek şeylerdi. Seni çok seviyorum ben affet" yazılı pankart, diğer sürücülerin dikkatini çekti. Vatandaşlar, eşinden pankartla özür dileyen ve bütün şehri bu şekilde gezen şahsı cep telefonuyla görüntüledi. Şahıs kimseye aldırmadan bütün şehri pankartla gezmeye devam etti. - ADANA

Kaynak: İHA
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Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kamyonetin arkasına astığı pankartla eşinden af diledi - Son Dakika

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