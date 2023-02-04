Kanadalı genç 48 milyon dolarlık ikramiye kazandı - Son Dakika
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Kanadalı genç 48 milyon dolarlık ikramiye kazandı

04.02.2023 18:49
Kanadalı genç 48 milyon dolarlık ikramiye kazandı

Kanada'da 18 yaşındaki Juliette Lamour, ilk denemesinde Altın Top sayısal lotosundan 48 milyon Kanada doları (yaklaşık 675 milyon TL) kazanarak, büyük ödülü kazanan en genç Kanadalı oldu.

Kanada'da 18 yaşındaki Juliette Lamour, ilk denemesinde Altın Top sayısal lotosundan 48 milyon Kanada doları (yaklaşık 675 milyon TL) kazanarak, büyük ödülü kazanan en genç Kanadalı oldu.

Kanada'da 18 yaşındaki tıp öğrencisi Juliette Lamour, 7 Ocak'ta yapılan çekiliş için bilet aldı. Ancak bilet aldığını da unutan Lamour, bir arkadaşının kendisine sayısal lotoyu kazanan kişinin Sault Ste Marie'den çıktığını söylemesi üzerine kazandığını öğrendiğini söyledi. Lamour, paranın bir kısmını eğitimi için harcayacağını, bir kısmını da okulunu bitirdikten sonra farklı ülkeleri gezmek için kullanacağını söyleyerek, "Okul biter bitmez ailemle birlikte bir kıta seçip keşfetmeye başlayacağız. Farklı ülkeleri görmek, tarihlerini ve kültürlerini incelemek, yemeklerini tatmak ve dillerini dinlemek istiyorum" ifadelerini kullandı. - OTTAWA

Kaynak: İHA
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