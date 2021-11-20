Kanadalı şirket, Kırgızistan'daki Kumtör altın madeninden vazgeçti - Son Dakika

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Kanadalı Centerra Gold Inc. şirketinin Kumtör altın madeninden vazgeçtiğini açıkladı.

Kırgızistan hükümeti, Kanada merkezli Centerra Gold Inc. şirketini Kumtör altın madeniyle çevreye büyük zarar vermekle suçlamış, şirketin bu suçlamaları kabul etmemesi üzerine geçtiğimiz mayısta madene kayyum atamıştı. Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov yaptığı açıklamada, Centerra Gold Inc. şirketinin dün gece saatlerinde borsa satışlarının kapanmasından sonra Kırgız halkının ulusal hazinesi olan Kumtör altın madeninin artık şirkete ait olmadığını kabul etme kararı aldığını belirtti.

"Centerra Gold Inc., defter değerinden 926 milyon doları çıkartarak Kumtör madeni üzerinde kontrolü kaybettiğini yansıtmak zorunda kaldı" ifadelerini kullanan Caparov, şirketin bu kararı Ontario Eyaleti Menkul Kıymetler Komisyonun talebi üzerine aldığını dile getirdi. Caparov, Kırgız hükümetinin ilk günden itibaren Kanadalı şirketin yönetimini çevreye ve ülke ekonomisine verilen büyük zararı kabul etmeye çağırdığını ifade ederek, "Uluslararası toplumun, bunun yatırımcıların çıkarlarını ihlal etmekle ilgili olmadığına yakında ikna olacağına inanıyoruz. Bakanlar Kurulu, Kırgız halkının ulusal çıkarlarını ve hukuk üstünlüğünü aktif bir şekilde korumaya devam edecektir" dedi.

Kumtör davası

Kumtör madeni, ülkede aralarında eski başbakan, bakan ve milletvekillerinin bulunduğu yetkililerin yolsuzluktan gözaltına alınmasına sebep olmuştu. Kumtör projesinde yolsuzluk olaylarına ilişkin açılan dava kapsamında eski Başbakanlar Muhammedkalıy Abılgaziyev, Ömürbek Babanov, milletvekilleri İshak Pirmatov, Töröbay Zulpukarov ve diğer yetkililer gözaltına alınmıştı.

2005 ayaklanmasından sonra Rusya'ya sığınan eski Cumhurbaşkanı Askar Akayev de Kumtör davası kapsamında ifade alımı için 16 yıl sonra ülkeye getirilmişti. - BİŞKEK