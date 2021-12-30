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Kanal İnegöl Projesi'nde çalışmalar hızlandı - Son Dakika

Kanal İnegöl Projesi'nde çalışmalar hızlandı

30.12.2021 09:44
Kanal İnegöl Projesi'nde çalışmalar hızlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği ve İnegöl Belediyesi tarafından yürütülen 'Kanal İnegöl Projesi'nde, dere ıslah ve peyzaj çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği ve İnegöl Belediyesi tarafından yürütülen 'Kanal İnegöl Projesi'nde, dere ıslah ve peyzaj çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Bursa'nın daha yaşanılabilir şehir olması amacıyla altyapıdan üstyapıya kadar birçok alanda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri tarafından yürütülen çalışmalara destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve meclis üyeleriyle birlikte Mesudiye Mahallesi'ndeki 'Kanal İnegöl Projesi'ni yerinde inceledi. İnegöl Belediyesi tarafından yürütülen ve Büyükşehir Belediyesi'nin BUSKİ marifetiyle destek verdiği 'Kanal İnegöl Projesi', dere ıslah çalışmaları ve dere etrafında peyzaj çalışmaları olmak üzere iki etaptan oluşuyor.

Proje kapsamındaki 850 metrelik ilk etabın Mesudiye Mahallesi merkezi ile Ankara Yolu arası olduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, ikinci etabın ise 'Ankara Caddesi ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmet Türkel Çevre Yolu'na yapılan köprü arasındaki' 2 bin 100 metrelik alanı kapsadığını belirtti. Projenin İnegöl ilçesinin uzun yıllardır gündeminde olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "İnegöl moderatörlüğünde çalışma yapılıyor. Çalışma kapsamında kanal ıslahıyla beraber ilk etapta 38 bin metrekarelik peyzaj alanı ıslah ediliyor. Proje kapsamında otopark alanları, çocuk oyun alanı, spor alanı, semt sahası, yürüyüş alanı, bisiklet yolu, bilgi kültür evi gibi mekanlar oluşturulacak. Ayrıca, taş duvar ve betonarme istinat duvarı çalışmaları yapıldı. Dere içi taş pere uygulamasının kış şartlarında yapılması mümkün değil. Bu nedenle çalışma, bahar aylarında gerçekleştirilecek. Peyzaj kısmı üzerinde 4 adet köprü oluşturulacak. Yapılan işlemlerin toplam maliyetinin yüzde 35'ini Büyükşehir Belediyesi karşılayacak" dedi.

Proje tamamlandığında ilçeye değer katacağını söyleyen Başkan Aktaş, "Proje, ikinci etapla beraber daha anlam kazanacak. İlçe sakinlerinden 'burayı kullanım konusunda' duyarlı olmalarını istiyorum. Suyun debisi de ayarlandığında, görsel ve işleyiş konusunda çok güzel manzara ortaya çıkacak. Projede emeği geçenleri kutluyorum. Böyle bir projeye, Büyükşehir Belediyesi olarak destek olmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kanal İnegöl Projesi'nde çalışmalar hızlandı
Kanal İnegöl Projesi'nde çalışmalar hızlandı
Kanal İnegöl Projesi'nde çalışmalar hızlandı
Kanal İnegöl Projesi'nde çalışmalar hızlandı
Kanal İnegöl Projesi'nde çalışmalar hızlandı

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Büyükşehir Belediyesi, İnegöl Belediyesi, İnegöl, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kanal İnegöl Projesi'nde çalışmalar hızlandı - Son Dakika


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