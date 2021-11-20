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'Kanal Kütahya'nın ilk etabı hizmete sunuldu - Son Dakika

'Kanal Kütahya'nın ilk etabı hizmete sunuldu

20.11.2021 11:27
'Kanal Kütahya'nın ilk etabı hizmete sunuldu

Kanal Kütahya projesinin ilk etabı olarak Bekir Avlupınar Caddesi Yayalaştırma Uygulaması, düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Kanal Kütahya projesinin ilk etabı olarak Bekir Avlupınar Caddesi Yayalaştırma Uygulaması, düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Kütahya Folklor Araştırma Derneği halk oyunları ekibinin zeybek gösterisi ile başlayan açılış programında kürsüye gelen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Bekir Avlupınar Caddesi Yayalaştırma Uygulamasının, şehri ikiye bölen 18 kilometre uzunluğundaki DSİ sulama kanalının değerlendirilmesi adına Kanal Kütahya projesinin ilk etabı olduğunu ifade etti.

Başkan Işık, "Şehrimizin değerli şahsiyetlerinden rahmetli Bekir Avlupınar büyüğümüzün adını vererek bu caddeyi geçmişte kazandıran belediye başkanlarımız, emeği geçen herkes inanıyorum ki bugün daha mutlu olacak. Burası hepinizin yakından bildiği gibi kanalın açık ama bir nevi değerlendirilememiş bölümüydü. Birinci etap olarak, şehrimizin merkezinde olması nedeniyle bu projenin ne kadar değer katan bir proje olduğunu vatandaşlarımızın da görebilmesi amacıyla buradan başlattık" dedi.

20 Nisan 2021 tarihinde ihalesinin yapıldığını ifade eden Başkan Işık, 26 Mayıs 2021 tarihinde yer teslimi yapılarak altı aylık süre içerisinde projenin tamamlanmasını ön görüldüğünü söyledi. Başkan Işık, "26 Kasım tarihi teslimin son tarihiydi. Bugün itibari ile açılışını yapıyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Buraya yolu düşen her hemşerimizin memnun kalacağı bir proje olmasını temenni ediyoruz. Yapması bizden, sahiplenmesi ve korunması Kütahyalı hemşerilerimizden" diye konuştu.

Törende, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve Kütahya Valisi Ali Çelik'te birer konuşma yaparak, Kanal Kütahya'nın ilk etabının 'hayırlı' olması temennisinde bulundular.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından açılış kurdelesi il protokolü tarafından kesildi ve Bekir Avlupınar Caddesi gezildi. - KÜTAHYA

'Kanal Kütahya'nın ilk etabı hizmete sunuldu
'Kanal Kütahya'nın ilk etabı hizmete sunuldu
'Kanal Kütahya'nın ilk etabı hizmete sunuldu
'Kanal Kütahya'nın ilk etabı hizmete sunuldu
'Kanal Kütahya'nın ilk etabı hizmete sunuldu
'Kanal Kütahya'nın ilk etabı hizmete sunuldu
'Kanal Kütahya'nın ilk etabı hizmete sunuldu

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Alim Işık, Kütahya, Zeybek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Kanal Kütahya'nın ilk etabı hizmete sunuldu - Son Dakika


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