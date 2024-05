Yerel

Kanalı basıp iş adamını darp eden 7 kişiye 79 yıl ceza

KAYSERİ - Kayseri'de yerel bir televizyon kanalının sahibi Azim Deniz ile konuğu iş adamı Sedat Kılınç'ı darp ettiği iddiasıyla yargılanan 7 kişiye, toplamda 79 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar O.K., O.A., O.K., M.Ö., F.Y., A.T.İ. ve A.E. ile müştekiler katılmazken, taraf avukatları duruşmadaki yerini aldı. Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaada sanıklar O.K., O.A., O.K., M.Ö., F.Y., A.T.İ. ve A.E.'nin 'cebir veya tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti sanıkların bu suçtan ayrı ayrı 11'er yıl 5'er ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Olay

Kentte gazetecilik yapan Azim Deniz ve konuğu iş adamı Sedat Kılınç, TV'de canlı yayın öncesinde bir grubun yumruklu saldırısına uğradı. Vücuduna aldıkları darbeler ile yaralanan Deniz ve Kılınç hastanede tedavi altına alındı. Gazeteci Azim Deniz ve Sedat Kılınç tedavilerinin ardından hastaneden taburcu oldu.