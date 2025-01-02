Kandil Mesajı: Maneviyat ve Kardeşlik Vurgusu

Yerel

Kandillerin müstesna zaman dilimleri olduğuna dikkat çeken Aydın Valisi Yakup Canbolat; "Kandiller, maneviyatımızın aydınlanmasına vesile olan özel gecelerdir" dedi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kandillerin müstesna zaman dilimleri olduğuna dikkat çeken Vali Canbolat, mesajında "Birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan üç ayların manevi ikliminde mübarek Ramazan Ayı'nın müjdecisi olan Regaip Kandili'ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanların kalplerini yakınlaştıran, dostluk, hoşgörü, komşuluk, akrabalık ve kardeşlik duygularını arttırarak maneviyatımızın aydınlanmasına vesile olan özel gecelerdir kandiller. Dini duyguların yoğunlaştığı, ilahi rahmetin, bereketin dolup taştığı, gönüllerin huzur ve sürura kavuştuğu gönül evlerimizi aydınlatan müstesna zaman dilimidir kandiller. Bu önemli geceleri, kalplerimizi iman, ilim, hikmet ve hakikat nuruyla aydınlatabilmek için güzel bir fırsata dönüştürdüğümüz, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı artırdığımız, doğruya, güzele, iyiye yönelebildiğimiz ölçüde hakkıyla eda etmiş oluruz. Yüce Yaradan'a, ailemize, milletimize ve tüm insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızın olduğunu bir kez daha hatırlamalı, kandillerimizin özüne yakışır şekilde vicdan muhasebesi yaparak kendimizi sorgulamalıyız. Öksüz ve yetimleri, hasta, engelli ve yaşlıları, yoksul ve kimsesizleri ziyaret ederek sevindirmeliyiz. Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek hayır dualarını almalıyız. Bu faziletli gece vesilesiyle, üç ayların ve gönül dünyamızı manevi hikmetleriyle donatan Regaip Kandili'nin başta Aydınlı hemşehrilerim olmak üzere milletimize ve tüm insanlığa, birlik, beraberlik, huzur ve esenlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim" ifadelerine yer verdi. - AYDIN