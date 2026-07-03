Kandıra\'da kayalıklardan atlamak, sahilde alkol tüketmek ve izinsiz kamp yapmak yasaklandı

Kocaeli'nin turizm merkezi Kandıra ilçesinde 2026 yaz sezonunda boğulma vakalarını önlemek ve kamu düzenini sağlamak amacıyla cankurtaran hizmeti verilmeyen alanlarda denize girmek, tehlikeli kayalıklardan atlamak, sahillerde alkol tüketmek, gürültü yapmak ve izinsiz alanlarda kamp kurmak yasaklandı.

Kocaeli Valiliği ve Kandıra Kaymakamlığı koordinasyonunda "Suda Boğulma Olaylarını Önleme İlçe Komisyonu" tarafından alınan kararlara göre, çeken akıntı (rip akıntısı) riski nedeniyle cankurtaran hizmeti bulunmayan koylarda denize girilmesi yasaklandı.

Vatandaşların can güvenliği için yalnızca Cebeci, Kovanağzı, Kerpe, Miço Kadınlar Plajı, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı ve Kumcağız plajlarında denize girilebileceği belirtildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi ve DSİ ekiplerince riskli bölgelere uyarıcı levhalar yerleştirileceği bildirildi.

Kayalıklardan atlayanlara ve gürültü yapanlara ceza

Karar kapsamında, yaralanma ve ölümlerin önüne geçmek amacıyla Kerpe'deki Kartal Kayalıkları, Kefken'deki Pembe Kayalıklar ve Babalı'daki Harmankayalar (Dikili Burnu) gibi yüksek falez ve kayalıklardan denize atlanması yasaklandı.

Ayrıca, plajlar, kumsallar, mesire alanları ve toplu taşıma araçlarında çevreyi rahatsız edecek düzeyde müzik dinleyen ve gürültü yapan kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 36. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı, ihlalin devamı halinde cihazlara el konularak adli işlem başlatılacağı kaydedildi.

Sahillerde alkol tüketimi ve izinsiz karavan parkı yasaklandı

Komisyon kararlarında çevre ve düzenin korunmasına yönelik tedbirler de yer aldı. Plaj, kumsal, orman ve mesire alanlarında ateş ve mangal yakmak, alkol tüketmek ve satışını yapmak yasak kapsamına alındı.

Öte yandan, ruhsatlı işletmeler ve belediye tarafından belirlenen karavan park alanları dışındaki tüm bölgelerde çadır kurmak ve karavan park etmek yasaklandı.

Söz konusu yasak ve tedbirlere uymayanlar hakkında Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanacağı bildirildi. - KOCAELİ