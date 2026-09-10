Kandıra'da 4 plajda denize girmek hava ve deniz şartları nedeniyle yasaklandı - Son Dakika
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Kandıra'da 4 plajda denize girmek hava ve deniz şartları nedeniyle yasaklandı

Kandıra\'da 4 plajda denize girmek hava ve deniz şartları nedeniyle yasaklandı
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Kandıra'da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün saat 10.00 itibarıyla Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Cebeci plajlarında denize girmek tehlikeli ve yasak olarak belirlendi. Yetkililer, vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen ve yasak bulunmayan bölgelerde mantar dubalarla belirlenen alanların içinde denize girmeleri konusunda uyardı.

Kandıra'da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Cebeci plajlarında denize girmek yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün saat 10.00 itibarıyla Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Cebeci plajlarında denize girmek tehlikeli ve yasak olarak belirlendi. Yetkililer, vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen ve denize girme yasağı bulunmayan bölgelerde, mantar dubalarla belirlenen alanların içerisinde denize girmeleri konusunda uyarıda bulundu. Kandıra Kaymakamlığı, vatandaşların olumsuz deniz şartlarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kandıra'da 4 plajda denize girmek hava ve deniz şartları nedeniyle yasaklandı - Son Dakika
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