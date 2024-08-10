Kandıra'da Atık Tesisi Protesto Edildi - Son Dakika
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Yerel

Kandıra'da Atık Tesisi Protesto Edildi

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yapılması planlanan atık tesisi, Çevre Bakanı Murat Kurum'un katıldığı AKP toplantısında mahalle sakinleri tarafından protesto edildi. Mahalle sakinleri, 'Kandıra'ya çöp istemiyoruz' sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.

10.08.2024 16:36  Güncelleme: 16:50
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SEFA GARDİYANOĞLU

(KOCAELİ) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Akçakese Mahallesi'ne yapılmak istenen atık tesisi, mahalle sakinleri tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AKP yöneticilerinin katıldığı AKP Kocaeli İl Danışma Meclisi toplantısında protesto edildi. Mahalle sakinleri, Bakan Kurum'un konuşması sırasında dövizler açarak "Kandıra'ya çöp istemiyoruz" sloganları attı.

AKP Kocaeli İl Danışma Meclisi'nin 108. toplantısı, bugün Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın yanı sıra AKP Kocaeli Milletvekilleri Veysel Tipioğlu, Sadettin Hülagü ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, AKP MKYK Üyesi İlyas Şeker, eski Bakan Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, genel merkez yöneticileri, il yönetimi, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşma yaptığı sırada salonda bulunan Kandıra halkı, pankart açarak 'Kandıra'ya çöp tesisi istemiyoruz' sloganları attı. Kandıralılara seslenen Bakan Kurum, "Arkadaşlar ben sizi dinleyeceğim. Önce konuşmamızı yapalım. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız çöp tesisi ile ilgili konuşmasını yaptı. Bir araya gelerek konuşacağız. Biz Kocaelimiz için en güzel ve doğru olanı yaptık. İnşallah bundan sonraki süreçte de aynı şekilde ilerleyeceğiz" dedi. Bu sözlerin ardından Kandıralı vatandaşlar, salondan çıkarak bir süre daha slogan attıktan sonra protestolarını sonlandırdı.

Bölge halkı tepkili

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Doğu Bölgesi Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi' olarak dosyası hazırlanan projenin ÇED halkın katılım toplantısı 12 Ağustos Pazartesi günü  Kandıra Namazgah Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kandıra'nın Akçakese Mahallesi'ne yapılması planlanan projenin maliyeti 916 milyon 64 bin 756 TL olarak belirlendi. Toplamda 570 bin 909 metrekare alana kurulacak tesisle ilgili ise bölge halkı ve doğa derneklerinin çekincelerini muhalefet dile getirmeye devam ediyor. Bölge, sulak tarım alanları ve turizm bölgesi olarak öne çıkıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kandıra'da Atık Tesisi Protesto Edildi - Son Dakika

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