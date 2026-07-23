Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava-deniz şartları sebebiyle cuma günü tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.
Kandıra Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava deniz şartları sebebiyle cuma günü Kandıra ilçemizde bulunan tüm sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur" denildi.
Son Dakika › Yerel › Kandıra'da Denize Girmek Yasaklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?