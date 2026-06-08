Ütük Göleti\'nde doğa ve balıkçılık festivali binlerce katılımcıyı buluşturdu

Kandıra Ütük Göleti'nde düzenlenen ve dört gün süren etkinlikte binlerce doğasever bir araya geldi. Kamp, doğa yürüyüşleri ve çevre farkındalığı çalışmalarıyla dolu programda doğa sevgisi ve sürdürülebilir yaşam bilinci ön plana çıktı.

Kandıra'nın eşsiz doğal güzellikleri arasında yer alan Ütük Göleti, Türkiye'nin dört bir yanından gelen doğa tutkunlarına ev sahipliği yaptı. Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) tarafından hazırlanan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamında desteklenen proje çerçevesinde düzenlenen 18. Geleneksel Turna ve Tatlısu Levreği Tutma Festivali, 4 gün üç gece boyunca yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Gölet kıyısında yaşayan doğa okulu

Festival, yalnızca sportif etkinlik olmanın ötesine geçerek doğa sevgisini aşılayan önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak öne çıktı. Kamp alanları, çevre eğitimleri, doğa yürüyüşleri, çocuk etkinlikleri ve kültürel gösterilerle Ütük Göleti adeta açık hava doğa akademisine dönüştü. Katılımcılar şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşarak güne kuş sesleriyle başlarken, çocuklar doğayla temas etmenin heyecanını yaşadı. Gençler teknoloji bağımlılığından uzak ortamda yeni arkadaşlıklar kurdu. Festival boyunca gerçekleştirilen etkinliklerde sürdürülebilir yaşam, doğal kaynakların korunması ve ekolojik denge konularında farkındalık oluşturuldu.

Soykan: "Geleceğe miras bırakıyoruz"

KAMADER Başkanı Mustafa Soykan, festivalin kapanışında yaptığı konuşmada, "18 yıl önce küçük bir hayalle başladık, bugün binlerce insanın buluştuğu büyük bir doğa hareketine dönüştü. Bizim için önemli olan oltaya takılan balık değil, çocuklarımızın gönlüne düşen doğa sevgisidir. Bu etkinliklerle geleceğe değerli bir miras bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Baştürk: "Doğaya sahip çıkmak tercih değil, sorumluluktur"

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı Faruk Baştürk ise doğa bilincinin küçük yaşta kazandırılması gerektiğine dikkat çekerek, "Bugün burada sadece bir festival değil, geleceğe yatırım yapıyoruz. Doğaya sahip çıkmak tercih değil, sorumluluktur" dedi.

Ölmez: Kandıra doğa turizminde yükseliyor

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez de organizasyonun bölgenin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirterek, "Kandıra yalnızca sahilleriyle değil, göletleri ve ormanlarıyla da önemli doğa destinasyonu. Bu tür etkinliklerle ilçemizi ulusal ve uluslararası düzeyde daha görünür hale getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Kamp ateşi etrafında kardeşlik

Festivalin en anlamlı anlarından biri geleneksel kamp ateşi etkinliği oldu. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen katılımcılar aynı ateş etrafında buluşarak dostluklarını pekiştirdi. Gece boyunca süren etkinliklerde çocuklar için düzenlenen oyun ve yarışmalar büyük ilgi gördü. Kartepe Genç Mehteran Takımı'nın performansı ise izleyenlerden tam not aldı. Festivalin son gününde yaklaşık 200 amatör balıkçı yarıştı. Yarışmada balık tutulamasa da katılımcılar, "Buraya balık için değil, doğayı yaşamak için geldik" sözleriyle etkinliğin ruhunu özetledi.

Yöresel lezzetler tanıtıldı

Festival kapsamında Kandıra'nın yöresel lezzetleri de tanıtıldı. Katılımcılara manda yoğurdu ikram edilirken, geleneksel mancarlı pide büyük beğeni topladı. Milletvekilleri, yerel yöneticiler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşların katıldığı festival, hediyeler ve çeşitli etkinliklerle sona erdi. Ütük Göleti'nde yakılan kamp ateşi sönse de doğa sevgisi ve çevre bilinci katılımcıların hafızasında kalıcı izler bıraktı. Öte yandan festival alanını ziyaret eden AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, kamp alanlarını gezip vatandaşlarla sohbet etti ve etkinliklere katılan çocuklarla yakından ilgilendi.

Yoğun katılım sağlandı

Programa ayrıca Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Murat Coşkun, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı Faruk Baştürk, Kocaeli Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürü Muhammet Hanefi, çeşitli kamu kurumlarının daire müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen çok sayıda doğasever katıldı. - KOCAELİ