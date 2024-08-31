Kandıra Plajları, Okulların Açılmasına Kısa Süre Kala Dolup Taştı - Son Dakika
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Kandıra Plajları, Okulların Açılmasına Kısa Süre Kala Dolup Taştı

Kandıra Plajları, Okulların Açılmasına Kısa Süre Kala Dolup Taştı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan sahiller, doğası ve deniziyle tatilcilerin gözdesi oldu. İstanbul ve çevre illerden gelen aileler, masmavi denizin keyfini çıkardı. Okulların açılmasına kısa süre kala, havaların soğumadan çocuklarını son bir kez daha sahile getiren aileler, denize girerek hem eğlendi hem de serinledi. Kandıra sahillerini dolduran vatandaşlar bölgeyi çok sevdiklerini dile getirdi.

31.08.2024 13:20
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Kocaeli'nin gözde tatil merkezlerinden olan Kandıra'nın plajları, okulların açılmasına kısa süre kala çocukları ile birlikte tatil yapmak isteyen vatandaşlarla dolup taştı. İstanbul ve çevre illerden gelen aileler, masmavi denizin keyfini çıkardı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan sahiller, doğası ve deniziyle tatilcilerin gözdesi oldu. Özellikle İstanbul, Sakarya ve Düzce'de sıcaktan bunalan vatandaşların tercihi Kandıra sahilleri oldu. Hava sıcaklığı 30 dereceyi bulurken Kumcağız Sahili'ni dolduran vatandaşlar denizin tadını çıkardı. Okulların açılmasına kısa süre kala, havaların soğumadan çocuklarını son bir kez daha sahile getiren aileler, denize girerek hem eğlendi hem de serinledi. Yeşil doğası, mavi denizi ile dikkatleri üzerine çeken Kandıra sahillerini dolduran vatandaşlar bölgeyi çok sevdiklerini dile getirdi.

"Kandıra'nın denizi ve kumu mükemmel"

Sakarya'nın Serdivan ilçesinden geldiklerini söyleyen Nurten Demir, "Günümüzü değerlendirmek için çocuklarla beraber denize geldik. Harika bir yer, denizi ve kumu mükemmel" diye konuştu.

"İstanbul'dan çok fazla insan Kandıra'ya geliyor"

İstanbul'da yaşadıklarını fakat 12 yıldır Kandıra'nın Kumcağız'da bulunan yazlıklarına geldiklerini söyleyen İsmail Alsancak, "Kandıra'nın denizi ve insanlarını seviyorum, dürüst insanlar. Adapazarı ve İstanbul'dan çok fazla insan buraya geliyor. Özellikle Anadolu yakası, Avrupa yakası ve Silivri'den çok kişi Kandıra'ya geliyor" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kandıra Plajları, Okulların Açılmasına Kısa Süre Kala Dolup Taştı - Son Dakika

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