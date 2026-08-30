Kanser Hastası Kadın Oğlunu Evlatlıktan Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanser Hastası Kadın Oğlunu Evlatlıktan Reddetti

Kanser Hastası Kadın Oğlunu Evlatlıktan Reddetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yaşlı kadın, oğlunun emekli maaşını çalmasının ardından onu evlatlıktan reddetti.

Adana'da kanser hastası yaşlı kadın, emekli maaşını çekip kirasını ödemesi için banka kartı ve cep telefonunu verdiği oğlunun, parayı çektikten sonra kayıplara karışmasıyla mağdur oldu. Yaşlı kadın, gözyaşlarıyla oğlunu evlatlıktan reddettiğini söyledi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Şerife Güray (69), geçtiğimiz 26 Ağustos'ta 21 bin TL olan emekli maaşını çekmesi için oğlu İbrahim K.'ye (42) banka kartını ve cep telefonunu verdi. 'Anne ben aylığını çeker getiririm' diyerek kartı ve cep telefonunu alan İbrahim K., iddiaya göre parayı çekti ancak bir daha eve gelmedi.

Oğlunu ihbar etti

Oğluna ulaşamayan yaşlı kadın daha sonra bankaya gitti ve paranın çekildiğini öğrendi. Güray, geçmiş yıllarda çek ve senet dolandırıcılığında cezaevine giren oğlu hakkında Bağlar Polis Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Daha sonra Güray önce bankadan kartını, ardından da cep telefonunun hattını iptal ettirdi.

Kirasını ve faturalarını ödeyemedi

Bu ay kira ve faturalarını ödeyemeyen yaşlı kadın, gözyaşlarıyla yaşadığı dramı anlattı. Güray, "Oğlum 26 Ağustos günü bana 'Maaşını çekeyim, kirayı verip geleyim, sen gitme hastasın' dedi. Sonrasında giyinip evden çıkmaya hazırlanırken postanenin açılmadığını, saatin erken olduğunu söyledim. Kendisi ise bana maaşın yarısını bankadan, yarısını postaneden çekeceğini söyledi. Giderken telefonumu da götürdü. Gittiğinden beridir gelmedi" dedi.

"Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum"

Kış aylarının yaklaşmasıyla daha da zor durumda kaldığını dile getiren Şerife Güray, "Ben yalnız kaldım, rezil oldum. Kiramı ve faturalarımı ödeyemedim. Telefon faturamı kapattım ve oraya 2 bin 200 TL borçlandım. Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Hiçbir borcumu ödeyemedim. Kış geliyor, ne odun ne kömür alabiliyorum. Aylığımla iyi kötü 3-5 kuruş oduna kömüre veriyordum. Artık onlar da yok" ifadelerini kullandı.

"Evlatlıktan reddettim"

Oğluna tepki gösteren Güray, geçmişte de cezaevi süreci yaşayan oğlunu evlatlıktan reddettiğini belirterek, "Ben ona 22 sene cezaevinde baktım. Çek-senet işlerinden, askerlikten kaçtığından ve kız kaçırmaktan cezaevine girdi. Bana bunu yaptı, kendisi de utansın. Yüzü varsa bir daha gelmesin. Ben onu istemiyorum, evlatlıktan reddettim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Adana, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kanser Hastası Kadın Oğlunu Evlatlıktan Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar
Galatasaray’ın iki rakibi karşılaştı PSG’den inanılmaz geri dönüş Galatasaray'ın iki rakibi karşılaştı! PSG'den inanılmaz geri dönüş
Galatasaray transfer bombasını patlattı Rafael Leao İstanbul’a geliyor Galatasaray transfer bombasını patlattı! Rafael Leao İstanbul'a geliyor

11:18
İzlanda’da AB üyeliği referandumu Sandıktan “hayır“ çıktı
İzlanda'da AB üyeliği referandumu! Sandıktan "hayır" çıktı
10:47
Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı
10:37
Popüler özellik başa bela oldu Milyonlarca araç geri çağrılıyor
Popüler özellik başa bela oldu! Milyonlarca araç geri çağrılıyor
10:23
Messi’den 4 gollü şov
Messi'den 4 gollü şov
10:06
Cem Yılmaz’ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Espri bile yapıyor
Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Espri bile yapıyor
09:57
Mahrem görüntü skandalında yeni gelişme Şüpheli sayısı 3’e çıktı
Mahrem görüntü skandalında yeni gelişme! Şüpheli sayısı 3’e çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 11:20:53. #7.13#
SON DAKİKA: Kanser Hastası Kadın Oğlunu Evlatlıktan Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement