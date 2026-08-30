Kanser Hastası Kadın Oğlunu Evlatlıktan Reddetti

Adana'da kanser hastası yaşlı kadın, emekli maaşını çekip kirasını ödemesi için banka kartı ve cep telefonunu verdiği oğlunun, parayı çektikten sonra kayıplara karışmasıyla mağdur oldu. Yaşlı kadın, gözyaşlarıyla oğlunu evlatlıktan reddettiğini söyledi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Şerife Güray (69), geçtiğimiz 26 Ağustos'ta 21 bin TL olan emekli maaşını çekmesi için oğlu İbrahim K.'ye (42) banka kartını ve cep telefonunu verdi. 'Anne ben aylığını çeker getiririm' diyerek kartı ve cep telefonunu alan İbrahim K., iddiaya göre parayı çekti ancak bir daha eve gelmedi.

Oğlunu ihbar etti

Oğluna ulaşamayan yaşlı kadın daha sonra bankaya gitti ve paranın çekildiğini öğrendi. Güray, geçmiş yıllarda çek ve senet dolandırıcılığında cezaevine giren oğlu hakkında Bağlar Polis Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Daha sonra Güray önce bankadan kartını, ardından da cep telefonunun hattını iptal ettirdi.

Kirasını ve faturalarını ödeyemedi

Bu ay kira ve faturalarını ödeyemeyen yaşlı kadın, gözyaşlarıyla yaşadığı dramı anlattı. Güray, "Oğlum 26 Ağustos günü bana 'Maaşını çekeyim, kirayı verip geleyim, sen gitme hastasın' dedi. Sonrasında giyinip evden çıkmaya hazırlanırken postanenin açılmadığını, saatin erken olduğunu söyledim. Kendisi ise bana maaşın yarısını bankadan, yarısını postaneden çekeceğini söyledi. Giderken telefonumu da götürdü. Gittiğinden beridir gelmedi" dedi.

"Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum"

Kış aylarının yaklaşmasıyla daha da zor durumda kaldığını dile getiren Şerife Güray, "Ben yalnız kaldım, rezil oldum. Kiramı ve faturalarımı ödeyemedim. Telefon faturamı kapattım ve oraya 2 bin 200 TL borçlandım. Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Hiçbir borcumu ödeyemedim. Kış geliyor, ne odun ne kömür alabiliyorum. Aylığımla iyi kötü 3-5 kuruş oduna kömüre veriyordum. Artık onlar da yok" ifadelerini kullandı.

"Evlatlıktan reddettim"

Oğluna tepki gösteren Güray, geçmişte de cezaevi süreci yaşayan oğlunu evlatlıktan reddettiğini belirterek, "Ben ona 22 sene cezaevinde baktım. Çek-senet işlerinden, askerlikten kaçtığından ve kız kaçırmaktan cezaevine girdi. Bana bunu yaptı, kendisi de utansın. Yüzü varsa bir daha gelmesin. Ben onu istemiyorum, evlatlıktan reddettim" diye konuştu.