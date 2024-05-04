Kanseri Yenen Özel Birey Fatih Ülgen için Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika
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Kanseri Yenen Özel Birey Fatih Ülgen için Doğum Günü Sürprizi

Kanseri Yenen Özel Birey Fatih Ülgen için Doğum Günü Sürprizi

Kastamonu'da kanseri yenen özel birey Fatih Ülgen'in doğum günü için hastanedeki hemşireler tarafından sürpriz parti düzenlendi. Fatih ve ailesi, mutluluklarını diğer özel bireyler ve aileleriyle paylaştı. Ayrıca Fatih'e kırmızı kravat hediye edildi ve kardeşi Duygu Ülgen'in de doğum günü kutlandı. Hemşireler ve dernek başkanı, Fatih'in tedavi sürecindeki yanlarında olduklarını ve sevgiyle yaklaştıklarını belirtti.

04.05.2024 14:54
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Kastamonu'da gördüğü tedavi ile kanseri yenen özel birey Fatih Ülgen için doğum günü partisi düzenlendi. Fatih'i, en mutlu gününde tedavi gördüğü hastanedeki hemşireler de yalnız bırakmadı.

Kastamonu'da ikamet eden özel birey Fatih Ülgen, Trabzon'a düzenlenen bir gezi sırasında rahatsızlanınca gittiği hastanede testis kanseri teşhisi konuldu. Hemen tedavi sürecine başlanan Fatih Ülgen, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Onkoloji Bölümünde gördüğü tedavi sonrasında kanseri yendi. Tedavileri ve kontrolleri halen devam eden Fatih Ülgen için doğum günü sürprizi yapıldı. 42 yaşına giren Fatih Ülgen'e doğum günü sürpriz yapıldı. Doğum günü pastasının üzerine "Bu dünyadaki en büyük şanslarımız, iyi ki varsınız hayatımızda, Fatih-Duygu" yazısı yazıldı. Yakılan mumları üfleyen Fatih Ülgen'in ve ailesinin mutluluğunu diğer özel bireyler ve aileleri de paylaştı. Çeşitli etkinliklerle özel bireylerin doyasıya eğlendi doğum gününde ayrıca Fatih Ülgen'e Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde görevli hemşireler tarafından kırmızı kravat hediye edildi. Ayrıca kanseri yenen Fatih Ülgen'in kardeşi, özel birey Duygu Ülgen'in de doğum günü kutlandı.

"Hemşireler olarak Fatih'in her zaman yanında olduk, bugünde yanında olmak istedik"

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü Başhemşiresi Şengül Uysal, "Fatih, Onkoloji Bölümünde testis kanseri tedavisi gördü. Çok şükür kanseri yendi, fakat kontrollerimizi sürdürüyoruz. Bu süreçte biz hemşireler olarak Fatih'e destek olmaya çalıştık. Hem ailesi hem de biz hemşireler olarak Fatih'in her zaman yanında olduk. Bundan sonra da olacağız inşallah. Doğum gününü kutluyor, bizleri de davet ettiği için Fatih'e teşekkür ediyoruz" dedi.

"Özel bireylerimizin en büyük ihtiyacı sevgidir"

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise, "Kastamonu'da bizim en özel bireyimiz diyebileceğimiz Fatih ve Duygu'muzdur. Fatih, niyeti çok temiz, çok karakteri düzgün bir evladımızdır. En son Trabzon seyahatinde Fatih'in kanser olduğunu öğrendik. Ama çok ağır bir süreç atlattı. Kastamonu'da Onkoloji Servisimiz bizimle bir aile oldu. Hemşire hanımlar bizlere 'o sizin Fatih'iniz değil, artık bizlerin Fatih'i oldu' dedi. Kapıdan girdiği andan itibaren Fatih'e sevgi ile yaklaştılar. Çocuklarımızın, özel bireylerimizin en büyük ihtiyacı sevgidir. Fatih'in ve Duygu'nun tedavi süreçleri tamamlandıktan sonra çok şükür şu anda Mutlu Kafe'de doğum günlerini kutluyorlar. İyi ki varlar, onun için özel bireylerin tek ihtiyacı eğitim ve sevgidir. Başka bir çözümü yok, sevgi ile yaklaşıldığında aşamayacakları zorluk yok. Bu yüzden Fatih ileri bir derecede kanser tedavisi gördü. Çok şükür, şu anda kanseri yendi ve aramızda bulunuyor. Saçları kesildi, şimdi yeniden saçları çıktı. Şeyh Şabanı Veli Camiinde, Fatih hiçbir namazı kaçırmaz, her vakit namazına gider, adeta oranın sahibi gibi oldu. Türkiye'nin dört bir yanından dualar edildi, hatimler okundu. Herkesten Allah razı olsun, özel bireylerimizin tek ihtiyacı sevgi ve anlayıştır. Onların tek ilacı bunlardır" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kanseri Yenen Özel Birey Fatih Ülgen için Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika

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