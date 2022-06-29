Kapadokya bayramda 'bayram' edecek - Son Dakika
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Kapadokya bayramda 'bayram' edecek

29.06.2022 00:57
Kapadokya bayramda 'bayram' edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatil süresinin 9 gün olacağını açıklaması Kapadokya bölgesindeki turizmcileri sevindirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatil süresinin 9 gün olacağını açıklaması Kapadokya bölgesindeki turizmcileri sevindirdi.

Kapadokya bölgesinde şu ana kadar olan yüzde 50 doluluk oranı, cumhurbaşkanının açıklamasından hemen sonra yüzde 80'lere çıktı. Otobüs ve uçak rezervasyonlarında da artışlar yaşanmaya başladı.

'Kapadokya transit geçişlere de ev sahipliği yapacak'

Turizmci Mehmet Dinler; "Dünkü kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan düzenlediği basın toplantısında kurban bayramı ve devamındaki günlerin birleştirilmesiyle beraber dokuz günlük tatili tüm vatandaşlarımıza müjdeledi. Bu açıklama turizmcileri sevindiren bir gelişme oldu. Kültür turizmi ve iç pazarda tur düzenleyen acentelerimizin üç artı, üç artı, üç gün Kapadokya'yı satışa açabileceğini öngörüyorum. Ayrıca ülke içinde doğu batı, kuzey güney hareketliliğinde Kapadokya bölgesinin merkezi ve coğrafi konumu sebebiyle transit geçişlere de ev sahipliği yapacağını öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

'Rezervasyon yapmakta gecikmeyin'

Dinler ayrıca; "Kapadokya bölgesine gelecek olan misafirler avantajlı fiyatlardan faydalansınlar. Bunun için erken rezervasyon yapsınlar. Şu an ülkemize gelen gurbetçi misafirlerimizin yoğun talebi ile karşı karşıyayız. Son dakika müjdesinden önce rezervasyonlarımız yüzde 55 - 65 civarındaydı. Bu günden itibaren artan bir rezervasyon hareketliliğini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

'2019 yılını yakalayacağız'

Kapadokya online rezervasyon şirketi Kapadokya A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Güderoğlu da yaptığı değerlendirmede; "Turizmciler olarak sayın cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kapadokya bölgesi olarak şu an hali hazırda rezervasyon oranları yüzde 50 civarındaydı. Dün akşamki sevindirici haberden sonra bu oranın yüzde 70 - 80'lere kadar çıkacağını bekliyoruz. Bayram döneminde de 2019'daki geçirmiş olduğumuz müthiş sezonu yakalayacağımızı düşünüyorum. Bu uzun süre tatil insanların planlamasını yapmasında daha rahat hareket edeceği için, biz de bu pastadan payımızı alacağımızı düşünüyoruz. Kapadokya bölgesi genelde 9 günlük bir destinasyon değil, ama bunu üçer günlük konaklama süresiyle bu açığı kapatmış olacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kapadokya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kapadokya bayramda 'bayram' edecek - Son Dakika

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