Kapadokya'da Bayram Yoğunluğu ve Balon Şöleni - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kapadokya'da Bayram Yoğunluğu ve Balon Şöleni

Kapadokya\'da Bayram Yoğunluğu ve Balon Şöleni

Ramazan Bayramı'nda Kapadokya'da konaklama doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı; sıcak hava balonları havalandı.

30.03.2025 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNESCO Dünya doğal ve kültürel miras listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde bayram yoğunluğu yaşanıyor. İki gün aradan sonra havalanan sıcak hava balonları ise Kapadokya bölgesinde görsel şölen oluşturdu. Balonlar gökyüzünü doldururken, balonları seyretmek isteyen turistler de Kapadokya'nın eşsiz vadilerini doldurdu.

Ramazan Bayramı'nın 9 güne çıkmasının ardından Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesindeki doluluk oranı yüzde 100'ü buldu. Bölgede bulunan yaklaşık 850 konaklama tesislerinde bulunan 36 bin yatağın tamamı doldu.

Bayram tatilini Kapadokya bölgesinde geçirmek isteyen yerli turistler, bayram sabahında havalanan sıcak hava balonları ile Kapadokya bölgesini kuş uçuşu seyretme imkanı bulurken, balona binemeyen yerli ve yabancı turistler ise Kapadokya bölgesinin seyir tepelerinde uçan balonları izleri. Bölgede hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan sıcak hava balon uçuşları bayram sabahı tekrar başladı. Havalanan sıcak hava balonları Kapadokya semalarında yeniden görsel şölen oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinde Göreme beldesine bağlı Aşk Vadisinden havalanan 156 sıcak hava balonları ile yaklaşık 3 bin 500 yerli ve yabancı turist Kapadokya bölgesini kuş bakışı izleme fırsatı buldu. Balonlarda yer bulamayan turistler ise Kapadokya vadilerini doldurarak bu görsel şöleni izledi.

Kapadokya tatili için Muğla'dan gelen Gül Özilter yaptığı açıklamada, "Çok heyecanlıyım ve çok merak ediyorum. İlk defa böyle bir şey yaşayacağım. Kapadokya'yı çok beğendim. Kiliseleri, şapelleri ve peribacalarını ilk defa gördüm. Herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka görülmesi gereken bir yer. Kapadokya bölgesini havadan izleyeceğim" dedi.

Sıcak hava balon pilotu Efsal Durak, "İki günün ardından bugün tekrar uçuyoruz. Bayramın ilk gününde havada olacağız. Hava güzel, iyi bir uçuş olacak. Talep çok fazla. Bugün yaklaşık 156 balon ile beraber gökyüzünde bir şölen oluşacak. Misafirlerimize bu deneyimi yaşatmak için buradayız" dedi.

Kapadokya'yı dünyanın buluştuğu yer olarak nitelendiren Nuri Çelik de yaptığı açıklamada "Kapadokya çok güzel bir yer. Muhteşem bir atmosfer ver. Herkesin buraya gelip bu duyguyu tatmasını isterim" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Etkinlikler, Kapadokya, turist, Unesco, Turizm, Yerel, Yaşam, Şölen, Miras, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kapadokya'da Bayram Yoğunluğu ve Balon Şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acil müdahale sırasında hastayla ’stent’ pazarlığı yapmıştı İstenen ceza belli oldu Acil müdahale sırasında hastayla 'stent' pazarlığı yapmıştı! İstenen ceza belli oldu
Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
“Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı
Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail’i kahru perişan eylesin Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin
Gazze’de İsrail katliamı durmuyor Bayram sabahını da kana buladılar Gazze'de İsrail katliamı durmuyor! Bayram sabahını da kana buladılar
Suriye’de Cumhurbaşkanı Şara’nın ilk kabinesi açıklandı Dikkat çeken isimler var Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara'nın ilk kabinesi açıklandı! Dikkat çeken isimler var
Konut satışlarında yeni dönem Şişirme fiyatlar tarihe karışacak Konut satışlarında yeni dönem! Şişirme fiyatlar tarihe karışacak

10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail’i kahru perişan eylesin Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin
09:45 Gazze’de İsrail katliamı durmuyor Bayram sabahını da kana buladılar Gazze'de İsrail katliamı durmuyor! Bayram sabahını da kana buladılar
09:08 Suriye’de Cumhurbaşkanı Şara’nın ilk kabinesi açıklandı Dikkat çeken isimler var Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara'nın ilk kabinesi açıklandı! Dikkat çeken isimler var
08:47 Konut satışlarında yeni dönem Şişirme fiyatlar tarihe karışacak Konut satışlarında yeni dönem! Şişirme fiyatlar tarihe karışacak
00:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan af yetkisini kullandı 10 mahkum serbest kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan af yetkisini kullandı! 10 mahkum serbest kalacak
10:28 Metrobüs istasyonunda kavga Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı
10:14 Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı Öpmeye doyamadı Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
10:08 Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı
10:01 Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
09:44 Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
09:34 “Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
09:27 Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
09:15 Acil müdahale sırasında hastayla ’stent’ pazarlığı yapmıştı İstenen ceza belli oldu Acil müdahale sırasında hastayla 'stent' pazarlığı yapmıştı! İstenen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2025 10:53:34. #7.13#
SON DAKİKA: Kapadokya'da Bayram Yoğunluğu ve Balon Şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement