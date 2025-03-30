Kapadokya\'da Bayram Yoğunluğu ve Balon Şöleni

UNESCO Dünya doğal ve kültürel miras listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde bayram yoğunluğu yaşanıyor. İki gün aradan sonra havalanan sıcak hava balonları ise Kapadokya bölgesinde görsel şölen oluşturdu. Balonlar gökyüzünü doldururken, balonları seyretmek isteyen turistler de Kapadokya'nın eşsiz vadilerini doldurdu.

Ramazan Bayramı'nın 9 güne çıkmasının ardından Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesindeki doluluk oranı yüzde 100'ü buldu. Bölgede bulunan yaklaşık 850 konaklama tesislerinde bulunan 36 bin yatağın tamamı doldu.

Bayram tatilini Kapadokya bölgesinde geçirmek isteyen yerli turistler, bayram sabahında havalanan sıcak hava balonları ile Kapadokya bölgesini kuş uçuşu seyretme imkanı bulurken, balona binemeyen yerli ve yabancı turistler ise Kapadokya bölgesinin seyir tepelerinde uçan balonları izleri. Bölgede hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan sıcak hava balon uçuşları bayram sabahı tekrar başladı. Havalanan sıcak hava balonları Kapadokya semalarında yeniden görsel şölen oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinde Göreme beldesine bağlı Aşk Vadisinden havalanan 156 sıcak hava balonları ile yaklaşık 3 bin 500 yerli ve yabancı turist Kapadokya bölgesini kuş bakışı izleme fırsatı buldu. Balonlarda yer bulamayan turistler ise Kapadokya vadilerini doldurarak bu görsel şöleni izledi.

Kapadokya tatili için Muğla'dan gelen Gül Özilter yaptığı açıklamada, "Çok heyecanlıyım ve çok merak ediyorum. İlk defa böyle bir şey yaşayacağım. Kapadokya'yı çok beğendim. Kiliseleri, şapelleri ve peribacalarını ilk defa gördüm. Herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka görülmesi gereken bir yer. Kapadokya bölgesini havadan izleyeceğim" dedi.

Sıcak hava balon pilotu Efsal Durak, "İki günün ardından bugün tekrar uçuyoruz. Bayramın ilk gününde havada olacağız. Hava güzel, iyi bir uçuş olacak. Talep çok fazla. Bugün yaklaşık 156 balon ile beraber gökyüzünde bir şölen oluşacak. Misafirlerimize bu deneyimi yaşatmak için buradayız" dedi.

Kapadokya'yı dünyanın buluştuğu yer olarak nitelendiren Nuri Çelik de yaptığı açıklamada "Kapadokya çok güzel bir yer. Muhteşem bir atmosfer ver. Herkesin buraya gelip bu duyguyu tatmasını isterim" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR