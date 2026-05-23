Kapadokya'da Kurban Bayramı Güvenlik Önlemleri Artırıldı

23.05.2026 10:49
Kurban Bayramı tatili nedeniyle Kapadokya'da güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'da güvenlik ve asayiş tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yıllık 4 milyondan fazla turist ağırlayan bölgede bayram yoğunluğu nedeniyle tüm kurumlar alarma geçti.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök basın mensuplarına yaptığı açıklamada; Kurban Bayramı süresince il genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla tüm tedbirlerin eksiksiz şekilde planlanarak uygulamaya konulduğunu söyledi. Kamu kurum ve kuruluşları arasında tam koordinasyon sağlandığını belirten Vali Kök, sahada etkin görev dağılımı yapıldığını ifade etti. Bayram boyunca kesintisiz hizmet verecek ekiplerin görev başında olacağını kaydeden Vali Kök; "Emniyet ve jandarma teşkilatımız bin 831 personel ve 218 araçla, İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz 12 personel ve 2 araçla, AFAD ekiplerimiz 14 arama kurtarma personeli ve 4 araçla, İl Sağlık Müdürlüğümüz bin 342 sağlık çalışanı ve 29 araçla, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüz 30 personel ve 1 araçla, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz ise 421 personel ve 10 araçla 7/24 esasına göre görev başında olacaktır" dedi. UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde bulunan Kapadokya'nın Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu vurgulayan Vali Kök, özellikle Göreme başta olmak üzere turistik bölgelerde güvenlik önlemlerinin artırıldığını kaydetti.

İl merkezi ile birlikte 7 ilçe, 19 belde ve 146 köyün tamamında tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu ifade eden Vali Kök, bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için sürücülere de trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Nevşehir, Güvenlik, Turizm, Yaşam, Yerel, Son Dakika

