Kapadokya Eğitim Merkezi'nde kurs kayıtları başladı

21.01.2026 14:48  Güncelleme: 14:50
Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)'de 2 kurs açılacak.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)'de 2 kurs açılacak.

Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir Şehit J. Onb. Muhammet Can Biçici Halk Eğitim Merkezi iş birliğince uzman eğitici kadrosuyla düzenlenen kurslar sayesinde her yaş grubundan binlerce kişiye Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalı eğitim imkanı sunan KAPEM'de kurslar için kayıtlar 20 Ocak 2026 Salı günü (bugün) başladı.

Tarık Kesekçi Parkı içerisindeki Paşa Konağı'nda faaliyet gösteren KAPEM yeni döneminde Türk İşaret Dili Kursu ve Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü Kursu düzenlenecek. Hafta içi açılacak olan 2 kursa dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

Türk İşaret Dili Kursu için 20 Ocak 2026 Salı gününden itibaren ön başvurular alınmaya başlanırken, kurs 04 Şubat 2026 tarihinde başlayacak. Kurs Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 13.00 - 16.00 saatleri arasında yapılacak.

Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü Kursu için ise 20 Ocak 2026 Salı gününden itibaren ön başvurular alınmaya başlanırken, kurs 03 Şubat 2026 tarihinde başlayacak. Kurs Salı, Çarşamba Perşembe ve Cuma günleri 09.00 - 13.00 saatleri arasında yapılacak.

Kontenjanlarla sınırlı kurslara katılmak isteyenler Paşa Konağı'ndaki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne şahsen başvurabilecekleri gibi www.nevsehir.bel.tr adresindeki hızlı menü içerisinde bulunan KAPEM Kurs Kayıt sekmesinden online olarak kayıtlarını yaptırabilecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

