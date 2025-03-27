Kapadokya, Iter Vitis Rotası\'na Dahil Oldu

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen başvuru sonucunda Kapadokya Bölgesi, Avrupa Konseyi Kültür Rotalarından biri olan Iter Vitis Bağcılık Rotası'na dahil edildi.

Avrupa Konseyi Kültür Rotaları programı, Avrupa ülkelerinin ortak miraslarını ortaya çıkarmak, bunları değerli kılmak ve ortak kültür ve değerler hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla 1987 yılında başlatılmış olup 2024 yılı itibarıyla 48 kültür rotasını içeriyor. Bu rotalar, Avrupa'nın kültürel çeşitliliğini tanıtmanın yanı sıra, ziyaretçilerin bölgesel mirası daha yakından deneyimlemesine imkan tanıyor. Aynı zamanda, kültür rotaları kapsamında yürütülen projeler, yerel ekonomilere ve kültürel farkındalığa katkıda bulunarak destinasyonların turizm potansiyelini artırıyor. Iter Vitis Bağcılık Rotası, Avrupa'nın bağcılık ile bağlantılı tarımsal peyzajını ve bu kültürün tarihi gelişimini yansıtan önemli bir güzergah olarak öne çıkıyor. Iter Vitis Rotası; üzüm bağları, geleneksel üretim teknikleri ve yerel bağcılık mirası gibi unsurlara odaklanarak, bölgesel bağcılık kültürünü koruma ve tanıtma misyonunu üstleniyor. Ayrıca, bu güzergah bağcılık kültürüne sahip olan alanları hem sürdürülebilir turizm destinasyonları hem de eğitici rotalar haline getirmeyi amaçlıyor.

Kapadokya Bölgesi'nin Iter Vitis Bağcılık Rotasına dahil edilmesi, bölgenin zengin bağcılık mirasının uluslararası platformda tanıtılmasına ve yerel üreticilerin görünürlük kazanmasına katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte, bölgedeki bağcılıkla ilgili kültürel unsurların korunması, sürdürülebilir turizmin desteklenmesi ve kırsal kalkınmaya yönelik yeni projelerin hayata geçirilmesi için de önemli iş birliği fırsatları sunmaktadır. Üyeliğin, Kapadokya'nın zengin bağcılık geleneğinin uluslararası alanda tanıtılmasına ve bölgedeki sürdürülebilir turizm projelerinin gelişimine katkı sunması hedeflenmektedir. - NEVŞEHİR