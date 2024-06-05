Kapaklı'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kapaklı'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde, Çerkezköy istikametine giden 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri soruşturma başlattı.

05.06.2024 17:11
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Kapaklı'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı ilçesinden Çerkezköy istikametine giden 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Yaşanan olayda 3 vatandaş yaralandı.

Olay, Kapaklı - Çerkezköy yolu üzeri Çerkezköy istikameti BP benzinlik karşısında meydana geldi. Ferdi S. idaresindeki 39 SA 930 plakalı otomobil ile aynı istikametteki Erol Y.'nin kullandığı 59 TS 871 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan Ferdi S.'nin kontrolündeki otomobil ile Muğdat S.'nin kullandığı 34 UU 020 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Ferdi S., Ayşe Y. ve araçta bulunan bir kişiyi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kapaklı'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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