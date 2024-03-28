Kapaklı'da Hera'yı çalan 4 şahıs kamerada
TEKİRDAĞ - Kapaklı'da 20 Mart Çarşamba günü sahibinin bahçesinden çalınan 55 günlük Hera isimli köpek, polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.
Olay, 20 Mart Çarşamba günü Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Erbay Caddesi'nde bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. Gece saat 01.30 ile 02.10 arasında bahse konu adrese gelen 4 şahıs tarafından Alabay cinsi 55 günlük Hera isimli köpek çalındı.
Kamera kayıtları incelendi
Hera'nın bahçede olmadığını gören sahibi İbrahim Y., çevredeki kamera kayıtlarını inceleyince köpeğinin 4 şahıs tarafından çalındığını fark etti. Durumun Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirilmesi sonucu Hera'yı arama çalışmaları başlatıldı.
Arama çalışmaları sürüyor
Hera'nın kendilerine teslim edilmesini isteyen köpeğin sahibi İbrahim Y., "Eşkalleri belli 4 kişi tarafından ailemizin göz bebeği Hera gece saatlerinde çalındı. Durumu kamera kayıtları ile polis ekiplerine bildirdik. Şu an arama çalışmaları sürüyor. Köpeğimizin bize geri teslim edilmesini istiyoruz" dedi.
Son Dakika › Yerel › Kapaklı'da Hera'yı çalan 4 şahıs kamerada - Son Dakika
Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?