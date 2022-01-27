Kapalı semt pazarının bazı bölümleri kar yağışına dayanamadı - Son Dakika

Birkaç gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Adıyaman Belediyesi Kapalı Semt Pazarının çatı kısmının bazı bölümlerinde çökmeler yaşandı.

Etkili olan kar yağışından dolayı üzerinde kar biriken ve ağırlığa dayanamayan Adıyaman Belediyesi Kapalı Semt Pazarının çatı kısımlarının bazı bölümlerinde çökmeler yaşandı. Tamamlandığı günden bu yana henüz kullanılmayan semt pazarının çatı kısmının bazı bölümlerinde maddi hasar meydana geldi. Vatandaşlar, daha fazla zararın yaşanmaması için çatıda biriken karların alınacak olan güvenlik önemleri sonrasında temizlenmesi gerektiğini vurguladı. - ADIYAMAN