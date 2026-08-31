Kapanış Şenliği ile Gençlik Kulübü Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kapanış Şenliği ile Gençlik Kulübü Sona Erdi

Kapanış Şenliği ile Gençlik Kulübü Sona Erdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GSB Gençlik Kulübü Yaz Kulübü, Balıkesir'de renkli bir kapanış şenliği ile tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen GSB Gençlik Kulübü Yaz Kulübü, Balıkesir BM. 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen renkli kapanış şenliğiyle sona erdi.

GSB Gençlik Yaz Kulübü kapsamında düzenlenen eğitimler ve sosyal faaliyetlerle keyifli zaman geçiren gençler, sergi alanında yaz boyunca gerçekleştirdikleri çalışmaları katılımcılara tanıtarak bilgilerini paylaştı.

GSB Gençlik Yaz Kulübü kapsamında İl genelindeki 14 gençlik merkezimizde düzenlenen temel yaşam becerileri, spor, sanat, gönüllülük ve akıl-zeka oyunları gibi alanlarda 34 farklı faaliyetle 5 bin 96 genç sporcu katıldı. Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyen program kapsamında yapay zeka farkındalığı, dijital güvenlik, sosyal medya okuryazarlığı, mini kodlama ve finansal okuryazarlık gibi çağın ihtiyaçlarına yönelik dijital ve tematik eğitimlere yer verildi.

Program kapsamına; Kur'an-ı Kerim eğitimine katılan bir genç tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Ardından Yaz Kulübü boyunca düzenlenen etkinliklerden oluşan video gösterimi yapılarak gençlerin yaz boyunca elde ettikleri deneyimler ve gerçekleştirdikleri faaliyetler izleyicilerle paylaşıldı.

Yaz Kulübü etkinliklerinde eğitim alan gençler tarafından hazırlanan mini konser büyük beğeniyle izlendi. Gençlerin sahne performansları programa renk katarken, etkinlik alanında coşkulu anlar yaşandı.

Kapanış Şenliği kapsamında hazırlanan oyun alanlarına geçen gençler, çeşitli etkinlik ve oyunlarla doyasıya eğlendi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, GSB Gençlik Kulübü aracılığıyla gençlerimizin hem yeni beceriler kazanmaları hem de sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda kendilerini geliştirmeleri bizler için en büyük gurur kaynağıdır. Bugün burada sergilenen emekler ve performanslar, gençlerimize imkan sunulduğunda neleri başarabileceklerinin açık bir göstergesidir. Tüm gençlerimizi tebrik ediyor, onlara rehberlik eden eğitmenlerimize ve bizlere güvenen ailelerine teşekkür ediyorum" İfadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Balıkesir, Gençlik, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kapanış Şenliği ile Gençlik Kulübü Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hem alkollü hem ehliyetsiz Ceza kesilince tanıdık kartını oynadı Hem alkollü hem ehliyetsiz! Ceza kesilince tanıdık kartını oynadı
CIA Başkanı Moskova’da üçlü görüşme önerdi CIA Başkanı Moskova'da üçlü görüşme önerdi
Las Vegas’tan Kars’a gelin geldi: İlk 3 teklife bahane buldu ama 4’üncüye bulamadı Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi: İlk 3 teklife bahane buldu ama 4'üncüye bulamadı
Alevler mahallelere dayanmıştı Muğla ve Antalya’yı kavuran yangında son durum Alevler mahallelere dayanmıştı! Muğla ve Antalya'yı kavuran yangında son durum
İkiz rahipler ve ikiz kilise görevlilerinin yönettiği düğünle ikizler evlendi İkiz rahipler ve ikiz kilise görevlilerinin yönettiği düğünle ikizler evlendi
Gazze’de ateşkes ihlali: 24 saatte 5 ölü Gazze'de ateşkes ihlali: 24 saatte 5 ölü

09:45
Fatih Tekke’nin eşi Müge Tekke’den olay beğeni
Fatih Tekke'nin eşi Müge Tekke'den olay beğeni
09:35
14 bin mahrem görüntü rezaletinde işletme sahibinden yeni iddia: Oteller ve ünlü markalar da var
14 bin mahrem görüntü rezaletinde işletme sahibinden yeni iddia: Oteller ve ünlü markalar da var
09:30
Nereden nereye Galatasaray’ın eski yıldızının son halini görenler tanımakta zorlandı
Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızının son halini görenler tanımakta zorlandı
09:26
Aziz Yıldırım’ın Oğuz Aydın için aylar önce söyledikleri yeniden gündemde
Aziz Yıldırım'ın Oğuz Aydın için aylar önce söyledikleri yeniden gündemde
08:58
Taliban’dan Trump’a sürpriz çağrı Yer altındaki serveti teklif etti
Taliban'dan Trump'a sürpriz çağrı! Yer altındaki serveti teklif etti
08:46
8 can gitti, 18 kişi hala kayıp Şirketin yaptığı tepki çekti
8 can gitti, 18 kişi hala kayıp! Şirketin yaptığı tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 09:54:47. #7.13#
SON DAKİKA: Kapanış Şenliği ile Gençlik Kulübü Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement