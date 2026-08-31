Kapanış Şenliği ile Gençlik Kulübü Sona Erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen GSB Gençlik Kulübü Yaz Kulübü, Balıkesir BM. 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen renkli kapanış şenliğiyle sona erdi.

GSB Gençlik Yaz Kulübü kapsamında düzenlenen eğitimler ve sosyal faaliyetlerle keyifli zaman geçiren gençler, sergi alanında yaz boyunca gerçekleştirdikleri çalışmaları katılımcılara tanıtarak bilgilerini paylaştı.

GSB Gençlik Yaz Kulübü kapsamında İl genelindeki 14 gençlik merkezimizde düzenlenen temel yaşam becerileri, spor, sanat, gönüllülük ve akıl-zeka oyunları gibi alanlarda 34 farklı faaliyetle 5 bin 96 genç sporcu katıldı. Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyen program kapsamında yapay zeka farkındalığı, dijital güvenlik, sosyal medya okuryazarlığı, mini kodlama ve finansal okuryazarlık gibi çağın ihtiyaçlarına yönelik dijital ve tematik eğitimlere yer verildi.

Program kapsamına; Kur'an-ı Kerim eğitimine katılan bir genç tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Ardından Yaz Kulübü boyunca düzenlenen etkinliklerden oluşan video gösterimi yapılarak gençlerin yaz boyunca elde ettikleri deneyimler ve gerçekleştirdikleri faaliyetler izleyicilerle paylaşıldı.

Yaz Kulübü etkinliklerinde eğitim alan gençler tarafından hazırlanan mini konser büyük beğeniyle izlendi. Gençlerin sahne performansları programa renk katarken, etkinlik alanında coşkulu anlar yaşandı.

Kapanış Şenliği kapsamında hazırlanan oyun alanlarına geçen gençler, çeşitli etkinlik ve oyunlarla doyasıya eğlendi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, GSB Gençlik Kulübü aracılığıyla gençlerimizin hem yeni beceriler kazanmaları hem de sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda kendilerini geliştirmeleri bizler için en büyük gurur kaynağıdır. Bugün burada sergilenen emekler ve performanslar, gençlerimize imkan sunulduğunda neleri başarabileceklerinin açık bir göstergesidir. Tüm gençlerimizi tebrik ediyor, onlara rehberlik eden eğitmenlerimize ve bizlere güvenen ailelerine teşekkür ediyorum" İfadelerinde bulundu.