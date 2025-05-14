KAPGEM'den Doğum Artışı İçin Yeni Politika Modeli - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

KAPGEM'den Doğum Artışı İçin Yeni Politika Modeli

KAPGEM\'den Doğum Artışı İçin Yeni Politika Modeli

Karabük Üniversitesi, Türkiye'nin demografik yapısına uygun doğum artışı için yeni bir model geliştirdi.

14.05.2025 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM), Türkiye'nin demografik yapısına uygun doğum artışını teşvik edecek kapsamlı bir kamu politikası önerisi hazırladı.

"Türkiye Doğum Artışı Politika Modeli" ismini taşıyan çalışma, Safranbolu Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Akademisi'nde düzenlenen lansman toplantısıyla tanıtıldı.

KAPGEM tarafından hazırlanan politika modeli; evlilik öncesi, esnası ve sonrası süreçleri kapsayan destek mekanizmalarının yanı sıra kuşaklar arası dayanışma, eğitim ve kültürel yapıların güçlendirilmesine yönelik öneriler içeriyor.

Modelin, Türkiye'nin toplumsal ve ekonomik gerçekleri ile uyumlu, uzun vadeli bir çözüm sunması hedefleniyor.

Toplantıya Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, akademisyenler, KAPGEM üyeleri ve davetliler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık toplantıda yaptığı konuşmada, üniversite bünyesinde yer alan Kamu Politikaları Araştırma Geliştirme Merkezi'nin (KAPGEM) ülke ihtiyaçlarına yönelik bilimsel ve sürdürülebilir politikalar üretme amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kırışık, aile politikaları çerçevesinde doğurganlık hızını artırmaya yönelik küresel ve yerel örneklerin incelendiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Üniversitemizin düşünce kuruluşu olan Kamu Politikaları Araştırma Geliştirme Merkezimizde 18 tane politika masamız bulunuyor. Politika masalarınızla da ülkemize katkı sağlayacak, destek olacak kamu politikaları üretiyoruz. Aile politikaları masamızla da bu yönde bir çalışma yürüttük. Ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi olan çocuk doğum oranlarının artırılması konusundaki politikaları inceledik. Dünyadaki çocuk doğum oranlarının artırılması konusundaki politikaları tek tek, ülkeler, dünya ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler bazında inceleyerek ülkemizde uygulanabilecek çocuk doğum oranı artışı politikaları konusunda önerilerde bulunduk."

"Bu bulunmuş olduğumuz öneriler hem finansal destekler konusunda değerlendirmeler hem idari uygulamalar konusunda değerlendirmeler hem de kültürel değerler açısından yapılacak düzenlemeler neticesinde toplanmıştır" diyen Kırışık, "Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde uygulanan çocuk doğum oranı artışı politikalarının işe yaradığını görüyoruz. Biz de ülkemize uygun doğum oranı artışı politikaları oluşturduk. Bu politikalarla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza, hükümetimize, kurum ve kuruluşlarımıza destek olmak istiyoruz. Onların izleyeceği kamu politikalarını destekleyecek bir politika hazinesi çeşitliliği oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kırışık, raporu kısa sürede yayınlayacaklarını aktararak, "İnşallah en kısa zamanda yayınlayarak bunu kamuoyuyla tamamen paylaşacağız. Aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza, aile ile ilgili kurum ve kuruluşlarımıza raporumuzu paylaşarak bu konudaki kamu politikalarına destek olacağız" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Politika, Türkiye, Ekonomi, Eğitim, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel KAPGEM'den Doğum Artışı İçin Yeni Politika Modeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Almanya Kralı’ gözaltına alındı 'Almanya Kralı' gözaltına alındı
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk dış politikasına övgü Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk dış politikasına övgü
O pozisyonda ne konuşuldu Süper Lig’de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı O pozisyonda ne konuşuldu? Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Sadece 92 dakika oynadı Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa’dan 2 talip Sadece 92 dakika oynadı! Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa'dan 2 talip
Sane yok artık dedirtti Bayern Münih’ten istedikleri inanılmaz Sane yok artık dedirtti! Bayern Münih'ten istedikleri inanılmaz
Boğaziçi Üniversitesi’nde Nurettin Yıldız’a yumurtalı saldırı Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'a yumurtalı saldırı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
Boğaziçi Üniversitesi’nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı Boğaziçi Üniversitesi'nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
Vinicius Junior’ın satın aldığı takım şaşırttı Vinicius Junior'ın satın aldığı takım şaşırttı
İsrail’den Avrupa Hastanesi’ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı İsrail'den Avrupa Hastanesi'ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

17:39
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı
17:09
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
15:52
DEM Partili Bakırhan, PKK’nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
07:18
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
07:06
Fenerbahçe’den aldığı yıldız Acun Ilıcalı’yı yarı yolda bıraktı
Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı yarı yolda bıraktı
02:02
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
01:03
Kulisleri sallayan iddia Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti’ye katılıyor
Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor
00:09
Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış
Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış
00:08
Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti
Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti
23:51
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
23:31
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 18:03:09. #7.12#
SON DAKİKA: KAPGEM'den Doğum Artışı İçin Yeni Politika Modeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.